Сегодня 18 мая: какой день в истории

18 мая в Украине – День памяти жертв политических репрессий, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День резервиста. В мире – День музеев. В 1291-м начался штурм последней крепости крестоносцев на Святой Земле – города Акра. В 1792-м — польско-российская война, известная как Война в защиту Конституции 3 мая. В 1944-м власти СССР начали операцию по депортации крымских татар. В 1974-м Индия присоединилась к «Клубу ядерных государств». В 2022-м в Харьковской области освободили Дементиевку. Также в этот день в разные годы создали граммофонную пластинку и образ графа Дракулы.

Праздники и памятные даты 18 мая

18 мая в Украине – День памяти жертв политических репрессий (третье воскресенье мая), День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День резервиста Украины.

В мире – Международный день музеев, День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье мая).

Также сегодня: Международный день вакцины против ВИЧ, Всемирный день выпечки (отмечают в третье воскресенье мая).

18 мая в истории

18 мая 1291 года начался штурм египетскими мамелюками последней крепости крестоносцев на Святой Земле — города Акра. Подробнее.

18 мая 1792 года российские войска ворвались на территорию Речи Посполитой, начав польско-российскую войну, известную как Война в защиту Конституции 3 мая. Этому предшествовал длительный период ослабления польского государства его соседями, в котором самое активное участие принимала Российская империя.

Речь Посполитая, в отличие от соседних империй и монархий, была достаточно демократической страной. Королей в ней выбирали, большую роль играл парламент – сейм. С одной стороны, это было прогрессивно, с другой – периоды безвластия во время выборов короля и раздор в сейме делали страну «легкой добычей» для соседних авторитарных режимов. Россия начала активно вмешиваться в польскую политику при Петре I. А наибольшего успеха (с российской, конечно, точки зрения) достигла Екатерина II. Она смогла протолкнуть на польский престол своего бывшего любовника Станислава-Августа Понятовского. Он стал королем в 1764 году, а в 1768-м Речь Посполитая заключила с россиянами «Договор о вечной дружбе». Он и по содержанию, и по последствиям подозрительно похож на все остальные «дружественные» договоры России всех времен. В документе стороны «подтверждают самым торжественным образом постоянный и вечный мир, непрерывную искреннюю дружбу, близкое взаимопонимание и добрососедство»

«Они согласились гарантировать друг другу целостность и сохранение своих владений, земель, провинций и границ в Европе; и на самом деле, все это они этой статьей торжественно гарантируют друг другу, и священно взаимно, на вечные времена», — говорилось во второй статье этого документа.

Значительной уступкой с польской стороны стало соглашение уравнять в правах в Речи Посполитой католиков и православных. Для глубоко религиозной католической страны это послужило поводом для серьезного внутреннего раздора. Политически же этот договор, хоть и в красивой «обертке», фактически передавал страну под российский протекторат. Но Понятовский пытался проводить реформы и независимую политику. Кроме того, покровительство россиян не особенно помогало полякам сохранить территориальную целостность: начиная с 1769-го, соседние Австрия и Пруссия постепенно «прихватывали» польские территории под разными предлогами – вплоть до создания «санитарной зоны» для защиты от чумы. «Защитница» Екатерина, недовольная «самоуправством» Понятовского и понимая смысл действий европейских монархий, присоединилась к процессу пока скрытого дележа Речи Посполитой. В январе 1771 года она заявила: «Если одни берут, то почему не должны брать другие». И с этого момента начала переговоры с Пруссией и Австрией, которые привели к первому разделу Речи Посполитой в 1772 году.

Несмотря на это явное нарушение «Договора о вечной дружбе», его действие возобновили в 1775 году. Более чем на десять лет установилась определенная стабильность. Но все изменил ряд международных войн, начавшихся в конце 1780-х: в 1787-м вспыхнула Российско-турецкая война, в 1788-м — Российско-шведская. Они ослабляли Российскую империю, что, с одной стороны, повышало шансы Австрии и Пруссии «прихватить» себе еще польские земли, а с другой – развязывало руки и самим польским политикам, которые до того «задыхались в российских объятиях».

«6 октября 1788 года открылся Свободный сейм… 7 октября на второй сессии Сейма была создана генеральная конфедерация, за которой сохранялись все права, закреплявшие святую католическую веру, целостность Республики, свободное республиканское правительство и все прерогативы престола и магистратов», — пишет польская Википедия.

Этот сейм впоследствии получил название Четырехлетний. Он принял ряд решений, которые, очевидно, не могли устраивать Екатерину II.

«Воспользовавшись участием России в войнах с Турцией и Швецией, часть шляхты во время Четырехлетнего сейма провела ряд реформ, направленных на восстановление политической системы Речи Посполитой. Было решено создать армию численностью 100 тысяч человек. В 1789 году Пруссия укрепила армию Речи Посполитой, продав 15 тысяч винтовок Коронной пехоте и неопределенное количество карабинов Национальной кавалерии, а также 11 136 винтовок, 2261 пару пистолетов и 3927 сабель Литовской армии. 29 марта 1790 года был заключен наступательный и оборонительный союз с Пруссией», – пишут авторы польской Википедии.

Апогеем этого ухода от «вечной дружбы» с Россией стало принятие Конституции 3 мая, уже официально восстанавливавшей полную независимость Речи Посполитой, отменяя российский протекторат. Свободными поляки чувствовали себя недолго. Уже 9 января 1792 года Россия завершила войну с Османской империей (война со Швецией завершилась еще раньше – в 1790-м). А в апреле 1792-го Франция объявила войну Австрии, что отвлекло Габсбургскую монархию и ее союзников от «польского вопроса». Именно это время Екатерина II использовала для нападения на Речь Посполитую. Формальный повод для войны обеспечили польские магнаты-коллаборанты, выступавшие против реформ Четырехлетнего сейма. Из них создали Тарговицкую конфедерацию, которая и сейчас является символом национального предательства в Польше. Ведь эта конфедерация формально обратилась к Российской империи «за помощью». И Екатерина II «помогла» – ввела войска в Речь Посполитую. Четырехлетний сейм поручил Станиславу Августу Понятовскому верховное командование армией и закрыл свое заседание 29 мая.

«Формально необъявленная российско-польская война продолжалась с 16 мая по 26 июля 1792 года. После преждевременной капитуляции польской армии в результате присоединения короля к Тарговицкой конфедерации, тарговчане с помощью российских войск оккупировали все воеводства Речи Посполитой, ликвидировав власть, установленную Четырехлетним сеймом», — отмечает польская Википедия.

Это поражение в конце концов привело ко Второму разделу Речи Посполитой в 1793 году. А потом – третьему разделу и ликвидации государства. Свою государственность поляки смогли восстановить только в ХХ веке.

18 мая 1888 года в США изобретатель граммофонной пластинки Эмиль Берлинер впервые продемонстрировал ее публике. Подробнее.

18 мая 1897 года можно считать «Днем рождения графа Дракулы». В этот день вышел роман Брэма Стокера «Дракула». Подробнее.

18 мая 1944 года власти СССР начали операцию по депортации крымских татар. Подробнее.

18 мая 1974 года Индия присоединилась к «Клубу ядерных государств». Подробнее.

18 мая 1992 года крымские татары Украины впервые отметили День национального траура в память о депортации из Крыма.

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Церковный праздник 18 мая

18 мая чтят память святых отцов семи Вселенских Соборов. Подробнее.

Народные приметы

Если луна в облаках – будет дождь.

Если громко каркают вороны – будет дождь.

Если с дуба опадают листья, то год будет неурожайным.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя начинать новые дела или переходить на новую работу.

Нельзя шить.