Сегодня 19 мая: какой праздник и день в истории

19 мая в Украине и мире – День семейного врача. В этот день 1051-го во Франции короновали жену короля Генриха I – Анну Ярославну, дочь киевского князя Ярослава Мудрого. В 1125-м умер Владимир Мономах. В 1536-м в Англии казнили Анну Болейн. В 1649-м Англию провозгласили республикой. В 1962-м Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President». В 2005-м Украина присоединилась к Болонскому процессу. В 2022-м начали расселять харьковчан, которые почти три месяца жили в метро. В 2024-м два российских «Искандера» убили людей на базе отдыха в Черкасской Лозовой.

Праздники и памятные даты 19 мая

19 мая в Украине и мире – День семейной медицины (День семейного врача).

В мире начинается Неделя детского хосписа.

Также сегодня: День майского солнца, День гордости агендеров, День блокнота (День записной книжки), День рождения кубика Рубика, Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

19 мая в истории

19 мая 1051 года во Франции, в Реймсе, короновали Анну Ярославну – дочь киевского князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I. Подробнее.

19 мая 1125 года умер великий князь киевский Владимир Мономах. Подробнее.

19 мая 1536 года в Англии казнили Анну Болейн, жену короля Генриха VIII. Подробнее.

19 мая 1649 года Англию провозгласили республикой. Это произошло в результате Английской революции и гражданской войны. 30 января 1649 года казнили короля Карла I. Подробнее.

19 мая 1962 года Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President». Подробнее.

19 мая 2005 года Украина присоединилась к Болонскому процессу. Подробнее.

19 мая 2022 года харьковчан, которые почти три месяца жили в метро, начали расселять. Подробнее.

19 мая 2024 года российская армия ударила двумя ракетами «Искандер-М» по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая. Погибли семь человек, еще 28 получили ранения.

Одна из погибших – женщина на седьмом месяце беременности. Среди раненых был ребенок – восьмилетняя девочка. Харьковская областная прокуратура тогда сообщала: враг прибег к тактике повторного удара: между «прилетами» первой и второй ракет прошло около 10 минут. Целью было уничтожить спасателей, медиков и полицейских, прибывших на место. Среди раненых было два сотрудника полиции.

В этот же день россияне убили еще пятерых гражданских в Харьковской области, обстреляв село Новоосиново и поселок Ковшаровка Купянского района. Тогда в Новоосиново погибли 64-летний мужчина и женщина 56 лет. Еще шесть местных получили ранения. В Ковшаровке погибли двое мужчин 59 и 64 лет и 72-летняя женщина. Двое пострадавших были в Харькове от удара по городу УМПБ Д-30 (прилетело, в том числе по Детской железной дороге и территории Центрального парка). Следующий день в Харьковской области был днем ​​траура.

Церковный праздник 19 мая

19 мая чтят память священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день туман, то в лесу вырастут грибы.

Если утром много росы, то будет богатый урожай огурцов.

Если росы мало – будет дождь.

Что нельзя делать 19 мая

Нельзя думать о плохом, плакать и унывать.

Нельзя вредить растениям: рвать листья, топтать траву, ломать ветки, сорить.