Двое погибли от атаки FPV, в Харькове взрывы – итоги 5 октября

В Харькове слышали взрывы, в экопарке начался Бал хризантем, а ко Дню учителя награждали лучших. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

В городе прогремела серия взрывов. Информацию о последствиях еще уточняют.

В Купянском районе БпЛА «Молния» ударил по автомобилю, который ехал по трассе. Пострадала 37-летняя волонтер, которая была за рулем. В селе Колодезное машину атаковал FPV-дрон. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Около 16:30 5 октября в Харькове слышали два взрыва. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Руководство ХОВА и мэрии не сообщало о последствиях «прилетов». По информации мониторинговых каналов, российские ракеты ударили за пределами города.

Впервые педагог с Харьковщины стал победителем престижной национальной премии. Этого результата добился учитель биологии и экологии Харьковского научного лицея «Одаренность» Руслан Шаламов. Он получил 1 млн грн на реализацию собственного образовательного проекта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил педагогов Харьковской области. Зеленский отметил семь учителей из Харькова и области. Одного из них — посмертно. Это Дмитрий Диброва, учитель Слатинского лицея. Его президент посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени. Он вывозил детей в Харьков из Слатино в первые дни полномасштабного вторжения. А когда возвращался обратно столкнулся с колонной РФ. Автомобиль Дмитрия обстреляли из гранатомета. Он погиб на месте.

В деле ракетного удара по селу Гроза, который произошел 5 октября 2023 года, еще идут экспертизы. Об этом в годовщину трагедии сообщила Харьковская областная прокуратура. В наведении «Искандера» по родному селу подозревают двух братьев — Владимира и Дмитрия Мамонов. Они во время оккупации Грозы перешли на сторону врага и затем бежали в РФ. Их объявили в розыск.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее: