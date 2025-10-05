Двоє загинули від атаки FPV, у Харкові вибухи – підсумки 5 жовтня
У Харкові чули вибухи, в екопарку розпочався Бал хризантем, а до Дня вчителя нагороджували найкращих. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.
Харків увечері атакували російські БпЛА
У місті пролунала серія вибухів. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
Двоє людей загинули, волонтерка поранена – БпЛА атакували автівки в Куп’янському районі
У Куп’янському районі БпЛА “Молния” вдарив по автівці, яка їхала трасою. Постраждала 37-річна волонтерка, яка була за кермом. У селі Колодязне машину атакував FPV-дрон. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Два вибухи чули в Харкові вдень
Близько 16:30 5 жовтня у Харкові чули два вибухи. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Керівництво ХОВА та мерії не повідомляло про наслідки “прильотів”. За інформацією моніторингових каналів, російські ракети вдарили за межами міста.
Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025
Вперше педагог із Харківщини став переможцем престижної національної премії. Цього результату досяг вчитель біології та екології Харківського наукового ліцею “Обдарованість” Руслан Шаламов. Він отримав 1 млн грн на реалізацію власного освітнього проєкту.
Семеро педагогів Харківської області отримали держнагороди, серед них один учитель – посмертно
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким нагородив освітян Харківської області. Зеленський відзначив сім учителів з Харкова та області. Одного з них посмертно. Це Дмитро Діброва, учитель Слатинського ліцею. Його президент посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня. Він вивозив дітей до Харкова зі Слатиного в перші дні повномасштабного вторгнення. А коли повертався назад, зіткнувся з колоною РФ. Автомобіль Дмитра обстріляли з гранатомета. Він загинув на місці.
Два роки після удару по селу Гроза: прокуратура повідомила про перебіг розслідування
У справі ракетного удару по селу Гроза, який стався 5 жовтня 2023 року, ще тривають експертизи. Про це в річницю трагедії повідомила Харківська обласна прокуратура. У наведенні “іскандера” по рідному селу підозрюють двох братів – Володимира та Дмитра Мамонів. Вони під час окупації Грози перейшли на бік ворога та втекли до РФ. Їх оголосилив розшук.
Також сьогодні МГ "Об'єктив" повідомляла наступне:
Новини за темою:
