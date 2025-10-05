Двоє загинули від атаки FPV, у Харкові вибухи – підсумки 5 жовтня

У Харкові чули вибухи, в екопарку розпочався Бал хризантем, а до Дня вчителя нагороджували найкращих. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

У місті пролунала серія вибухів. Інформацію про наслідки ще уточнюють.

У Куп’янському районі БпЛА “Молния” вдарив по автівці, яка їхала трасою. Постраждала 37-річна волонтерка, яка була за кермом. У селі Колодязне машину атакував FPV-дрон. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Близько 16:30 5 жовтня у Харкові чули два вибухи. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Керівництво ХОВА та мерії не повідомляло про наслідки “прильотів”. За інформацією моніторингових каналів, російські ракети вдарили за межами міста.

Вперше педагог із Харківщини став переможцем престижної національної премії. Цього результату досяг вчитель біології та екології Харківського наукового ліцею “Обдарованість” Руслан Шаламов. Він отримав 1 млн грн на реалізацію власного освітнього проєкту.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким нагородив освітян Харківської області. Зеленський відзначив сім учителів з Харкова та області. Одного з них посмертно. Це Дмитро Діброва, учитель Слатинського ліцею. Його президент посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня. Він вивозив дітей до Харкова зі Слатиного в перші дні повномасштабного вторгнення. А коли повертався назад, зіткнувся з колоною РФ. Автомобіль Дмитра обстріляли з гранатомета. Він загинув на місці.

У справі ракетного удару по селу Гроза, який стався 5 жовтня 2023 року, ще тривають експертизи. Про це в річницю трагедії повідомила Харківська обласна прокуратура. У наведенні “іскандера” по рідному селу підозрюють двох братів – Володимира та Дмитра Мамонів. Вони під час окупації Грози перейшли на бік ворога та втекли до РФ. Їх оголосилив розшук.

