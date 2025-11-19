Сегодня 19 ноября 2025: какой праздник и день в истории

19 ноября в Украине – День работников гидрометеорологической службы и стеклопроизводителей. В 2004 году в этот день произошла самая масштабная драка в истории американского спорта и NBA в частности. В 1997-м в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. В 1921-м создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. В 1919-м Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора. В 1703-м в этот день в Бастилии умер узник, известный как «человек в железной маске».

Праздники и памятные даты 19 ноября

19 ноября в Украине — День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя.

В мире – Международный мужской день.

Третья среда ноября – это Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких, Всемирный день географических информационных систем и День ботокса.

Также сегодня: Всемирный день гражданина, Всемирный день предотвращения жестокого обращения с детьми, Международный день женщин-предпринимателей, Международный день цельного зерна, Всемирный день туалета.

19 ноября в истории

19 ноября 1703 года в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске». Подробнее.

19 ноября 1919 года Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора. Подробнее.

19 ноября 1921 года создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. Подробнее.

19 ноября 1997 года в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Подробнее.

19 ноября 2004 года произошла самая масштабная драка в истории американского спорта и NBA в частности. События развернулись на арене «The Palace of Auburn Hills» в Детройте во время игры баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пейсерс». Она известна как «Злость во дворце» (от названия арены «palace», что в переводе — «дворец»).

Драка началась менее чем за минуту (за 45,9 секунды) до конца игры. «Индиана Пейсерс» вели в счете 97-82. При этом игрок этой команды допустил фол. В ответ на это баскетболист «Детройт Пистонс» толкнул его. Началась толкотня и драка, к которой подключились и другие игроки. А когда их уже почти смогли растянуть, масла в огонь подлили болельщики – один из них швырнул в игрока «Индиана Пейсерс» стакан из-под «Колы». Обиженный баскетболист бросился на трибуны, чтобы отомстить, но не идентифицировал виновника и напал на другого болельщика. На помощь коллеге подбежали товарищи по команде, а болельщики соответственно стали защищаться. В ход пошли кулаки и метание напитками. И постепенно конфликт перерос в драку «всех против всех». Причем все эти события зрители имели возможность наблюдать в прямом эфире.

Игру прекратили, тот матч так и не доиграли. На место вызвали большое количество полиции.

«После игры NBA дисквалифицировала девять игроков на 146 игр, что привело к потере игроками общей зарплаты в размере 11 миллионов долларов. Пятерым игрокам предъявили обвинение в нападении и в конце концов их приговорили к году испытательного срока и общественных работ. Пятерым болельщикам также предъявили обвинение в нападении и запретили посещать домашние игры «Пистонс» пожизненно. Драка также побудила NBA усилить безопасность между игроками и болельщиками и ограничить продажу алкоголя на играх», — пишет англоязычная Википедия.

Церковный праздник 19 ноября

19 ноября чтят память пророка из 12-ти Авдия. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 ноября выпал снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если снег идет целый день, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра.

Нельзя играть свадьбу

Нельзя ругаться.