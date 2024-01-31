Сьогодні 31 січня: яке свято та день в історії

31 січня 1734 року вийшов шовіністичний наказ російської імператриці “Про шлюби малоросів”. У 1865-му Конгрес США ухвалив поправку до конституції, яка забороняла рабство. У 1893-му зареєстровано торгову марку “Coca-Cola”. У 1911-му народилася Ванга. У 1943-му здався в полон радянським військам німецький генерал-фельдмаршал Паулюс. У 1950-му президент США Гаррі Трумен оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби. У 2020-му Велика Британія вийшла з ЄС.

Свята та пам’ятні дати 31 січня

31 січня – Всесвітній день ювеліра.

Також відзначають Міжнародний день зебри.

31 січня в історії

31 січня 1734 року російська імператриця Анна Іоанівна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”.

Він був адресований правителю Малоросії (як росіяни постійно намагалися обізвати Україну) князю Шаховскому. Суть цього абсолютно шовіністичного документа полягала в необхідності докласти зусиль, щоб українці брали шлюби не з білорусами, поляками та іншими “іноземцями”, а з “великоросами”. Адже інше “суперечить нашому інтересу”, писала російська самодержиця.

31 січня 1865 року Конгрес США прийняв 13 поправку до конституції, що забороняла рабство.

31 січня 1893 року зареєстровано торгову марку “Coca-Cola”. На той момент напій із цією назвою вже кілька років був у продажу.

Його винайшов фармацевт і ветеран Громадянської війни у ​​США Джон Пембертон. Сама ідея створення напою виникла через те, що Пембертон, поранений під час війни, набув залежності від морфіну та шукав безпечну заміну наркотику. Вважається, що на ідею складу “Кока-Коли” його надихнуло французько-корсиканське вино з коки “Vin Mariani”. Рецепт напою Пембертона включав додатково африканський горіх кола, що служив джерелом кофеїну. Оригінальна формула містила 8,46 мг кокаїну. Спочатку напій був алкогольним і називався тоніком “Pemberton’s French Wine Coca”. Проте 1886 року в Атланті, де створював свій напій Пембертон, заборонили алкоголь. Тоді фармацевт розробив безалкогольну версію. У продаж вона надійшла у 1886 році під гаслом: “Кока-Кола”: напій помірності”. Саму торгову марку зареєстрував не винахідник напою. У 1888-му році права на випуск “Кока-Коли” купив бізнесмен Аса Ґріґґс Кендлер. Він зареєстрував відповідну торгову марку та компанію “The Coca-Cola Company”.

31 січня 1911 року народилася Ванга (Вангелія Гуштерова) – знаменита болгарська провидиця, ім’я якої згодом стало номінальним.

За 55 років своєї “пророчої діяльності” Ванга прийняла понад мільйон людей із різних країн. Поступово сліпа провидиця стала справжнім брендом Болгарії. Її навіть оформили на держслужбу та платили зарплату. А візит до Ванги оцінили для громадян соціалістичних країн у 100 левів, для громадян західних країн – у 50 доларів. Загалом, за даними “Історичної правди”, провидиця принесла своїй країні близько 100 млн доларів.

31 січня 1943 року здався в полон радянським військам генерал-фельдмаршал, командувач 6-ї армії Вермахту Фрідріх Паулюс.

За часів СРСР він був одним із найвідоміших громадянам командувачів Вермахтом. Адже керував військом у знаковій Сталінградській битві та став “цілим генерал-фельдмаршалом, що здався в полон”. Сучасники визначали його як людину, яка чітко виконувала вказівки командування. Цим він подобався Гітлеру, і саме це багато в чому призвело частини, якими він командував, до масової загибелі та полону.

Паулюс був учасником двох світових воєн. Першу завершив в одному з молодших офіцерських звань, а далі зростав у чинах на штабній роботі. У серпні 1938 року він став начальником штабу 16-го армійського корпусу, до складу якого увійшли всі німецькі танкові війська. А в серпні 1939-го (після участі в аншлюсі Австрії та окупації Судет) уже став командувачем 10-ї армії Вермахту. Успішні для нацистів напади на Польщу та Францію принесли Паулюсу нові звання та нагороди. І все це доправило його до поворотної точки в кар’єрі та біографії. 5 січня 1942 року Гітлер призначив Паулюса командувачем 6-ї армії, яка діяла на Східному фронті. Ця армія відома участю в надуспішній для нацистів та трагічній для радянської армії операції “Фредерікус” у Харківській області. Після участі в оточенні радянських військ на Барвінківському плацдармі 6-та армія брала участь у наступі на Вороніж та вийшла до Дону. З вересня 1942-го вони почали наступ на Сталінград, який і став фінальним акордом у блискучій до того моменту кар’єрі командувача. Попри пропозиції своїх генералів, Гітлер протягом всієї осені відмовлявся зняти Паулюса, який не міг подолати опір радянської армії у Сталінграді. Він лише слав своєму “слухняному улюбленцю” накази: будь-що і в найкоротші терміни розгромити ворога.

Як відомо, це майбутньому генерал-фельдмаршалу не вдалося. А сталося навпаки. Успішний контрнаступ радянської армії, що почався 19 листопада 1942 року, вже 23 листопада призвів до того, що близько 300 тисяч німців опинилися у величезному “котлі”. А далі… численні підлеглі Паулюса наполягали на спробі прориву, але той усе слухав обіцянки Гітлера, що 6-ту армію “врятують”, налагодять постачання “повітряним мостом” – і виконував наказ “зайняти оборону і чекати на допомогу ззовні”. Він відмовлявся капітулювати до останнього – зокрема, двічі у січні 1943-го. Ця осляча впертість командувача коштувала життя десяткам тисяч його воїнів. А Паулюс, поки його військо помирало, отримував одну за одною високі нагороди (зокрема 15 січня 1943-го – дубове листя до лицарського хреста). Однак така “щедрість” керівництва вела його до єдиного можливого (як здавалося Гітлеру) фіналу – смерті героя. Тому 30 січня разом із підвищенням до максимально можливого військового звання генерал-фельдмаршала Паулюс отримав від Гітлера радіограму зі зрозумілою рекомендацією: “ще жоден німецький фельдмаршал не потрапляв у полон”. Однак, зрозумівши, що від нього вимагають самогубства, новий генерал-фельдмаршал прийняв інше рішення. Уже наступного дня він разом зі своїм штабом здався в полон. А далі успішно став “антифашистом”: виступав зі зверненнями до німецької армії та навіть на Нюрнберзькому процесі став свідком звинувачення. З радянського полону його звільнили через 11 років, він переїхав до НДР і жив у Дрездені, де й помер у 1957 році.

31 січня 1950 року президент США Гаррі Трумен публічно заявив про підтримку проєкту розробки водневої бомби. Цьому рішенню передувала тривала дискусія у наукових колах, у якій, зокрема брав участь “батько” атомної та противник водневої бомби Роберт Оппенгеймер. Детальніше.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла із ЄС, завершивши так званий “Brexit”. Вихід із ЄС став наслідком відверто несподіваного результату голосування на національному референдумі, який провели 23 червня 2016 року. З того часу головною проблемою для кожного уряду Великої Британії та, зрештою, причиною зміни цього уряду ставало питання “розлучення” з Євросоюзом. Важкі перемовини з цього приводу тривали кілька років. Завершити процес все ж таки вдалося уряду Бориса Джонсона. Але наслідки такого рішення й досі позначаються на економіці країни.

Церковне свято 31 січня

31 січня вшановують пам’ять безсрібників мучеників Кира та Йоана і з ними мучениць Афанасії та дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Кир був знаменитим лікарем в Олександрії. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно. Багатьох язичників він звернув до Христа. Під час гонінь імператора Діоклетіана Кир пішов до Аравійської пустелі, де прийняв чернецтво, і продовжував і там лікувати людей, отримавши дар зцілення. Йоан був воїном, також християнином і жив у Едесі. Коли почалися гоніння, він прийшов до Єрусалиму. Почувши там про святого Кира, Йоан почав розшукувати цього цілителя, й зрештою прийшов до нього в пустелю. Йоан став вірним послідовником і учнем Кира. Дізнавшись, що в Єгипті схопили християнку Афанасію з трьома юними дочками (Феоктистою – 15 років, Феодотією – 13 років та Євдоксією – 11 років) Кир та Йоан поспішили їм на допомогу, побоюючись, щоб страх перед муками не змусив дівчат зректися Христа. Святі відвідали Афанасію та її дочок у в’язниці та зміцнили їх у мужності перед майбутнім подвигом. Тоді правитель міста схопив також Кира та Йоана й піддав святих тортурам на очах в Афанасії та її дочок. Сповідниці так само стійко перенесли всі муки та були обезголовлені. Слідом за ними на тому ж місці стратили святих безсрібників Кира та Йоана.

Народні прикмети

Якщо полум’я в печі яскраве, буде холоднеча.

Кричать ворони – до морозу.

Якщо горобці почали утепляти гнізда — буде холод.

Що не можна робити 31 січня

Бажано не покидати будинок.

Не можна залишати без уваги відкритий вогонь.

Не можна сваритися.