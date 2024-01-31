Сегодня 31 января: какой праздник и день в истории

31 января 1734 года вышел шовинистический приказ российской императрицы «О браках малороссов». В 1865-м Конгресс США принял поправку к конституции, запрещавшую рабство. В 1893-м зарегистрирована торговая марка «Coca-Cola». В 1911-м родилась Ванга. В 1943-м сдался в плен советским войскам немецкий генерал-фельдмаршал Паулюс. В 1950-м президент США Гарри Трумэн объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы. В 2020-м Великобритания вышла из ЕС.

Праздники и памятные даты 31 января

31 января – Всемирный день ювелира.

Также отмечается Международный день зебры.

31 января в истории

31 января 1734 года российская императрица Анна Иоанновна издала тайный указ «О браках малороссов».

Он был адресован правителю Малороссии (как россияне постоянно пытались обозвать Украину) князю Шаховскому. Суть этого абсолютно шовинистического документа заключалась в необходимости приложить усилия, чтобы украинцы заключали браки не с беларусами, поляками и другими «иностранцами», а с «великороссами». Ведь иное «противоречит нашему интересу», писала российская самодержица.

31 января 1865 года Конгресс США принял 13-ю поправку к конституции, запрещавшую рабство.

31 января 1893 года зарегистрирована торговая марка «Coca-Cola». На тот момент напиток с этим названием уже несколько лет был в продаже.

Его изобрел фармацевт и ветеран Гражданской войны в США Джон Пембертон. Сама идея создания напитка возникла из-за того, что Пембертон, раненный во время войны, приобрел зависимость от морфина и искал безопасную замену наркотику. Считается, что на идею состава «Кока-Колы» его вдохновило французско-корсиканское вино из коки «Vin Mariani». Рецепт напитка Пембертона включал дополнительно африканский орех кола, служивший источником кофеина. Оригинальная формула содержала 8,46 мг кокаина. Первоначально напиток был алкогольным и назывался тоником «Pemberton’s French Wine Coca». Однако в 1886 году в Атланте, где создавал свой напиток Пембертон, запретили алкоголь. Тогда фармацевт разработал безалкогольную версию. В продажу она поступила в 1886 году под лозунгом: «Кока-Кола»: напиток воздержания». Саму торговую марку зарегистрировал не изобретатель напитка. В 1888 году права на выпуск «Кока-Колы» купил бизнесмен Аса Григгс Кэндлер. Он зарегистрировал соответствующую торговую марку и компанию «The Coca-Cola Company».

31 января 1911 года родилась Ванга (Вангелия Гуштерова) – знаменитая болгарская провидица, имя которой впоследствии стало нарицательным.

За 55 лет своей «пророческой деятельности» Ванга приняла более миллиона человек из разных стран. Постепенно слепая провидица стала настоящим брендом Болгарии. Ее даже оформили на госслужбу и платили зарплату. А визит к Ванге оценили для граждан социалистических стран в 100 левов, для граждан западных стран – в 50 долларов. В общей сложности, по данным «Исторической правды», провидица принесла своей стране около 100 млн долларов.

31 января 1943 года сдался в плен советским войскам генерал-фельдмаршал, командующий 6-й армией Вермахта Фридрих Паулюс.

Во времена СССР он был одним из известнейших гражданам командующих Вермахтом. Ведь руководил войском в знаковой Сталинградской битве и стал «целым генерал-фельдмаршалом, сдавшимся в плен». Современники определяли его как человека, четко выполнявшего указания командования. Этим он нравился Гитлеру, и именно это, во многом, привело части, которыми он командовал, к массовой гибели и пленению.

Паулюс был участником двух мировых войн. Первую завершил в одном из младших офицерских званий, а дальше рос в чинах на штабной работе. В августе 1938 года он уже стал начальником штаба 16-го армейского корпуса, в состав которого вошли все немецкие танковые войска. А в августе 1939-го (после участия в аншлюсе Австрии и оккупации Судет) уже стал командующим 10-й армией Вермахта. Успешные для нацистов нападения на Польшу и Францию принесли Паулюсу новые звания и награды. И все это привело его к поворотной точке в карьере и биографии. 5 января 1942 года Гитлер назначил Паулюса командующим 6-й армией, которая действовала на Восточном фронте. Эта армия известна участием в сверхуспешной для нацистов и трагической для советской армии операции «Фредерикус» в Харьковской области. После участия в окружении советских войск на Барвенковском плацдарме 6-я армия принимала участие в наступлении на Воронеж и вышла к Дону. С сентября 1942-го они начали наступление на Сталинград, который и стал финальным аккордом в блестящей до того момента карьере командующего. Несмотря на предложения своих генералов, Гитлер на протяжении всей осени отказывался снять Паулюса, который не мог преодолеть сопротивление советской армии в Сталинграде. Он лишь слал своему «послушному любимцу» приказы: во что бы то ни стало и в кратчайшие сроки разгромить врага.

Как известно, это будущему генерал-фельдмаршалу не удалось. А произошло как раз наоборот. Начавшееся 19 ноября 1942 года успешное контрнаступление советской армии уже 23 ноября привело к тому, что около 300 тысяч немцев оказались в огромном «котле». А дальше… многочисленные подчиненные Паулюса настаивали на попытке прорыва, но тот все слушал обещания Гитлера, что 6-ю армию «спасут», наладят снабжение «воздушным мостом» — и выполнял приказ «занять оборону и ждать помощи извне». Он отказывался капитулировать до последнего – в том числе дважды в январе 1943-го. Это ослиное упрямство командующего стоило жизней десяткам тысяч его воинов. А Паулюс, пока его войско умирало, получал одну за другой высокие награды (в том числе 15 января 1943-го — дубовые листья к рыцарскому кресту). Однако такая «щедрость» руководства вела его к единственно возможному (как казалось Гитлеру) финалу – смерти героя. Поэтому 30 января вместе с повышением до максимально возможного военного звания генерал-фельдмаршала Паулюс получил от Гитлера радиограмму с понятной рекомендацией: «еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Однако, поняв, что от него требуют самоубийства, свежеиспеченный генерал-фельдмаршал принял другое решение. Уже на следующий день он вместе со своим штабом сдался в плен. А дальше успешно стал «антифашистом»: выступал с обращениями к немецкой армии и даже на Нюрнбергском процессе стал свидетелем обвинения. Из советского плена его освободили 11 лет спустя, он переехал в ГДР и жил в Дрездене, где и умер в 1957 году.

31 января 1950 года президент США Гарри Трумэн публично заявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы. Этому решению предшествовала длительная дискуссия в научных кругах, в которой, в том числе участвовал «отец» атомной и противник водородной бомбы Роберт Оппенгеймер. Подробнее.

31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС, завершив так называемый «Brexit». Выход из ЕС стал следствием откровенно неожиданного результата голосования на национальном референдуме, который провели 23 июня 2016 года. С тех пор главной проблемой для каждого правительства Великобритании и, наконец, причиной смены этого правительства становился вопрос «развода» с Евросоюзом. Трудные переговоры по этому поводу продолжались несколько лет. Завершить процесс все же удалось правительству Бориса Джонсона. Но последствия такого решения до сих пор сказываются на экономике страны.

Церковный праздник 31 января

31 января чтят память бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Кир был знаменитым врачом в Александрии. Он был христианином и лечил всех больных бесплатно. Многих язычников он обратил к Христу. Во время гонений императора Диоклетиана Кир пошел в Аравийскую пустыню, где принял монашество, и продолжал и там лечить людей, получив дар исцеления. Иоанн был воином, также христианином, и жил в Эдессе. Когда начались гонения, он пришел в Иерусалим. Услышав там о святом Кире, Иоанн начал разыскивать этого целителя, и наконец пришел к нему в пустыню. Иоанн стал верным последователем и учеником Кира. Узнав, что в Египте схватили христианку Афанасию с тремя юными дочерьми (Феоктистой – 15 лет, Феодотией – 13 лет и Евдоксией – 11 лет) Кир и Иоанн поспешили к ним на помощь, опасаясь, чтобы страх перед муками не заставил девушек отречься от Христа. Святые посетили Афанасию и ее дочерей в тюрьме и укрепили их в мужестве перед предстоящим подвигом. Тогда правитель города схватил также Кира и Иоанна и подверг пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы также стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна.

Народные приметы

Если пламя в печи яркое, будут холода.

Также к морозам: крик воронов и утепление гнезд воробьями.

Что нельзя делать 31 января

Желательно не покидать дом.

Нельзя оставлять без внимания открытый огонь.

Нельзя ссориться.