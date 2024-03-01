Наступ РФ може отримати імпульс до літа, багато залежить від Куп’янська – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив: авторитетні західні медіа пишуть про занепокоєння українських офіційних осіб через можливі завоювання РФ у разі, якщо країна не отримає західної допомоги. У найближчій перспективі важливим маркером стане успіх чи провал наступу на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

“Українські посадовці стурбовані можливістю значних територіальних здобутків Росії влітку 2024 року в разі продовження затримок із західною безпековою допомогою. “Bloomberg” повідомив, що внутрішні українські оцінки свідчать про те, що російське просування вздовж лінії фронту може набрати значних обертів до літа 2024 року, якщо партнери України не збільшать запаси артилерійських боєприпасів”, – пишуть аналітики ISW.

Журналісти “Bloomberg” повідомили, що Путін не відмовився від своєї первісної мети захопити великі українські міста, включаючи, зокрема, і Київ.

“Нещодавно Путін неправдиво заявив, що Одеса є “російським містом”, а інші російські чиновники також застосували цей вислів до Дніпра, Харкова, Миколаєва та Києва. Останніми місяцями Кремль відновив експансіоністську риторику, яка прямо закликає до окупації та анексії додаткової української території”, – попередили в ISW.

Посилаючись на інформацію джерел “Bloomberg”, Інститут вивчення війни зазначив: “Україна очікує, що російські сили вирішать між тим, щоб продовжувати зосереджуватися на поступовому тактичному просуванні та готуватися до більшої спроби прориву влітку 2024 року залежно від результатів поточних російських наступальних операцій”.

Одна з таких операцій продовжується в районі Авдіївки. Там росіяни намагаються пробитися якнайдалі, перш ніж Сили оборони створять більш важкопрохідні лінії оборони. Другий важливий наступ йде, зокрема, на території Харківської області.

“Російські війська проводять наступальну операцію за кількома напрямками вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але останнім часом не досягли значних успіхів у цьому районі, й відносний успіх або невдача цих зусиль може так само вплинути на те, як російське військове командування ставиться до російської перспективи отримати значні операційні досягнення”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Там також зазначили, що здатність РФ досягти оперативних успіхів багато в чому залежить від підтримки України з боку Заходу.

“Добре забезпечені українські сили довели, що вони можуть перешкодити російським силам отримати навіть незначні успіхи під час широкомасштабних російських наступальних зусиль”, – наголосили в ISW.