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Снігопади і ліквідація наслідків ударів – комунальники про зиму в Харкові

Суспільство 12:54   01.03.2024
Вікторія Яковенко
Снігопади і ліквідація наслідків ударів – комунальники про зиму в Харкові Фото: КП «Харківблагоустрій»

У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки своєї робити в зимовий період.

Комунальники зазначили, що зима почалась 20 листопада, саме тоді випав перший сніг. На боротьбу із ним вийшли 1728 робітників, 74 одиниці засобів малої механізації та 59 – снігоприбиральної техніки.

«Цьогорічна зима була сніжною, часті снігопади були в січні. Також варто сказати, що погода відзначилась мінливістю. Перепади температури призводили до ожеледиці. Наші працівники оперативно реагували на такі виклики погоди й посипали прибудинкові території піщано-сольовою сумішшю. За цей час було використано 7375 кубометрів піску та 764 тонн солі», – розповіли у КП.

Також взимку комунальники ліквідували наслідки «прильотів» по місту, адже Харків неодноразово був під ворожими ракетними обстрілами, які призвели до людських жертв, пошкодження будинків та цивільної інфраструктури.

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Фото: КП «Харківблагоустрій»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки своєї робити в зимовий період.".