Снігопади і ліквідація наслідків ударів – комунальники про зиму в Харкові

У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки своєї робити в зимовий період.

Комунальники зазначили, що зима почалась 20 листопада, саме тоді випав перший сніг. На боротьбу із ним вийшли 1728 робітників, 74 одиниці засобів малої механізації та 59 – снігоприбиральної техніки.

«Цьогорічна зима була сніжною, часті снігопади були в січні. Також варто сказати, що погода відзначилась мінливістю. Перепади температури призводили до ожеледиці. Наші працівники оперативно реагували на такі виклики погоди й посипали прибудинкові території піщано-сольовою сумішшю. За цей час було використано 7375 кубометрів піску та 764 тонн солі», – розповіли у КП.

Також взимку комунальники ліквідували наслідки «прильотів» по місту, адже Харків неодноразово був під ворожими ракетними обстрілами, які призвели до людських жертв, пошкодження будинків та цивільної інфраструктури.