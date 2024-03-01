Снігопади і ліквідація наслідків ударів – комунальники про зиму в Харкові
У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки своєї робити в зимовий період.
Комунальники зазначили, що зима почалась 20 листопада, саме тоді випав перший сніг. На боротьбу із ним вийшли 1728 робітників, 74 одиниці засобів малої механізації та 59 – снігоприбиральної техніки.
«Цьогорічна зима була сніжною, часті снігопади були в січні. Також варто сказати, що погода відзначилась мінливістю. Перепади температури призводили до ожеледиці. Наші працівники оперативно реагували на такі виклики погоди й посипали прибудинкові території піщано-сольовою сумішшю. За цей час було використано 7375 кубометрів піску та 764 тонн солі», – розповіли у КП.
Також взимку комунальники ліквідували наслідки «прильотів» по місту, адже Харків неодноразово був під ворожими ракетними обстрілами, які призвели до людських жертв, пошкодження будинків та цивільної інфраструктури.
Читайте також: Економіка Харківщини: у 2023-му експорт знизився на 12%, імпорт – зріс на 23%
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, зима, КП «Харьковблагоустройство», прилеты, снегопад, удары, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Снігопади і ліквідація наслідків ударів – комунальники про зиму в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки своєї робити в зимовий період.".