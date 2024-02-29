Економіка Харківщини: у 2023-му експорт знизився на 12%, імпорт – зріс на 23%
У 2023 році в Харківську область імпортували з інших країн товарів на 1,54 мільярда доларів, тоді як експортували з регіону продукції за кордон на 778 мільйонів доларів.
Про це повідомляє ГУ статистики в Харківській області.
У порівнянні з 2022 роком експорт знизився на 11,6%, а імпорт – зріс на 23,3%.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 151 країни світу.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2023 році в Харківську область імпортували з інших країн товарів на 1,54 мільярда доларів, тоді як експортували з регіону продукції за кордон на 778 мільйонів доларів".