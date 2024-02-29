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Економіка Харківщини: у 2023-му експорт знизився на 12%, імпорт – зріс на 23%

Економіка 22:40   29.02.2024
Олена Нагорна
Економіка Харківщини: у 2023-му експорт знизився на 12%, імпорт – зріс на 23%

У 2023 році в Харківську область імпортували з інших країн товарів на 1,54 мільярда доларів, тоді як експортували з регіону продукції за кордон на 778 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ГУ статистики в Харківській області.

У порівнянні з 2022 роком експорт знизився на 11,6%, а імпорт – зріс на 23,3%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 151 країни світу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 22:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2023 році в Харківську область імпортували з інших країн товарів на 1,54 мільярда доларів, тоді як експортували з регіону продукції за кордон на 778 мільйонів доларів".