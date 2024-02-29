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Экономика Харьковщины: в 2023-м экспорт снизился на 12%, импорт — вырос на 23%

Харьков 22:40   29.02.2024
Елена Нагорная
Экономика Харьковщины: в 2023-м экспорт снизился на 12%, импорт — вырос на 23%

В 2023 году в Харьковскую область импортировали из других стран товаров на 1,54 миллиарда долларов, тогда как экспортировали из региона продукции за границу на 778 миллионов долларов.

Об этом сообщает ГУ статистики в Харьковской области.

В сравнении с 2022 годом экспорт снизился на 11,6%, а импорт — вырос на 23,3%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 151 страны мира.

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Автор: Елена Нагорная
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29.02.2024, 22:40

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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 22:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году в Харьковскую область импортировали из других стран товаров на 1,54 миллиарда долларов, тогда как экспортировали из региона продукции за границу на 778 миллионов долларов".