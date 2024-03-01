Снегопады и ликвидация последствий ударов – коммунальщики о зиме в Харькове
В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги своей работы в зимний период.
Коммунальщики отметили, что зима началась 20 ноября, именно тогда выпал первый снег. На борьбу с ним вышли 1728 работников, 74 единицы средств малой механизации и 59 – снегоуборочной техники.
«Нынешняя зима была снежной, частые снегопады были в январе. Также следует сказать, что погода отличалась непостоянством. Перепады температуры приводили к гололеду. Наши работники оперативно реагировали на подобные вызовы погоды и посыпали придомовые территории песчано-солевой смесью. За это время было использовано 7375 кубометров песка и 764 тонны соли», — рассказали в КП.
Также зимой коммунальщики ликвидировали последствия «прилетов» по городу, ведь Харьков неоднократно находился под вражескими ракетными обстрелами, которые привели к человеческим жертвам, повреждениям домов и гражданской инфраструктуры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, зима, КП «Харьковблагоустройство», прилеты, снегопад, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 12:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги своей работы в зимний период.".