Снегопады и ликвидация последствий ударов – коммунальщики о зиме в Харькове

В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги своей работы в зимний период.

Коммунальщики отметили, что зима началась 20 ноября, именно тогда выпал первый снег. На борьбу с ним вышли 1728 работников, 74 единицы средств малой механизации и 59 – снегоуборочной техники.

«Нынешняя зима была снежной, частые снегопады были в январе. Также следует сказать, что погода отличалась непостоянством. Перепады температуры приводили к гололеду. Наши работники оперативно реагировали на подобные вызовы погоды и посыпали придомовые территории песчано-солевой смесью. За это время было использовано 7375 кубометров песка и 764 тонны соли», — рассказали в КП.

Также зимой коммунальщики ликвидировали последствия «прилетов» по городу, ведь Харьков неоднократно находился под вражескими ракетными обстрелами, которые привели к человеческим жертвам, повреждениям домов и гражданской инфраструктуры.