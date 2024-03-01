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Снегопады и ликвидация последствий ударов – коммунальщики о зиме в Харькове

Общество 12:54   01.03.2024
Виктория Яковенко
Снегопады и ликвидация последствий ударов – коммунальщики о зиме в Харькове Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги своей работы в зимний период.

Коммунальщики отметили, что зима началась 20 ноября, именно тогда выпал первый снег. На борьбу с ним вышли 1728 работников, 74 единицы средств малой механизации и 59 – снегоуборочной техники.

«Нынешняя зима была снежной, частые снегопады были в январе. Также следует сказать, что погода отличалась непостоянством. Перепады температуры приводили к гололеду. Наши работники оперативно реагировали на подобные вызовы погоды и посыпали придомовые территории песчано-солевой смесью. За это время было использовано 7375 кубометров песка и 764 тонны соли», — рассказали в КП.

Также зимой коммунальщики ликвидировали последствия «прилетов» по городу, ведь Харьков неоднократно находился под вражескими ракетными обстрелами, которые привели к человеческим жертвам, повреждениям домов и гражданской инфраструктуры.

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Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 12:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги своей работы в зимний период.".