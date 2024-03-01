У Вовчанську пролунало 30 вибухів: поранений чоловік, пошкоджені будинки
Фото: ГУНП в Харківській області
Росіяни близько 11:00 обстріляли Вовчанськ. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, в місті пролунало щонайменше 30 вибухів.
«Пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав місцевий житель 1956 року народження», – розповіли правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни близько 11:00 обстріляли Вовчанськ. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, в місті пролунало щонайменше 30 вибухів.".