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У Вовчанську пролунало 30 вибухів: поранений чоловік, пошкоджені будинки

Події 15:16   01.03.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську пролунало 30 вибухів: поранений чоловік, пошкоджені будинки Фото: ГУНП в Харківській області

Росіяни близько 11:00 обстріляли Вовчанськ. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, в місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

«Пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав місцевий житель 1956 року народження», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).01

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни близько 11:00 обстріляли Вовчанськ. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, в місті пролунало щонайменше 30 вибухів.".