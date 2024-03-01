У Вовчанську пролунало 30 вибухів: поранений чоловік, пошкоджені будинки

Росіяни близько 11:00 обстріляли Вовчанськ. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, в місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

«Пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав місцевий житель 1956 року народження», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).