В Волчанске прогремели 30 взрывов: раненый мужчина, повреждены дома (фото)

Россияне около 11:00 обстреляли Волчанск. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.

«Повреждены частные дома. Ранения получил местный житель 1956 года рождения», — рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).