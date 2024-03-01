В Волчанске прогремели 30 взрывов: раненый мужчина, повреждены дома (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Россияне около 11:00 обстреляли Волчанск. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.
«Повреждены частные дома. Ранения получил местный житель 1956 года рождения», — рассказали правоохранители.
Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, волчанск, обстрел, полиция, поранений, раненый, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне около 11:00 обстреляли Волчанск. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.".