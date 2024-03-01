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В Волчанске прогремели 30 взрывов: раненый мужчина, повреждены дома (фото)

Происшествия 15:16   01.03.2024
Виктория Яковенко
В Волчанске прогремели 30 взрывов: раненый мужчина, повреждены дома (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Россияне около 11:00 обстреляли Волчанск. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.

«Повреждены частные дома. Ранения получил местный житель 1956 года рождения», — рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне около 11:00 обстреляли Волчанск. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.".