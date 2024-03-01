Россияне обстреляли Волчанск: горели крыша дома, гараж и авто (фото)

Утром 1 марта армия РФ в очередной раз обстреляла город Волчанск на Харьковщине.

«В результате удара загорелась крыша жилого дома, гараж и легковой автомобиль на общей площади 100 кв.м», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели потушили все очаги возгорания. Жертв и пострадавших нет.