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Россияне обстреляли Волчанск: горели крыша дома, гараж и авто (фото)

Происшествия 13:13   01.03.2024
Виктория Яковенко
Россияне обстреляли Волчанск: горели крыша дома, гараж и авто (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Утром 1 марта армия РФ в очередной раз обстреляла город Волчанск на Харьковщине.

«В результате удара загорелась крыша жилого дома, гараж и легковой автомобиль на общей площади 100 кв.м», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели потушили все очаги возгорания. Жертв и пострадавших нет.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 марта армия РФ в очередной раз обстреляла город Волчанск на Харьковщине.".