Россияне обстреляли Волчанск: горели крыша дома, гараж и авто (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Утром 1 марта армия РФ в очередной раз обстреляла город Волчанск на Харьковщине.
«В результате удара загорелась крыша жилого дома, гараж и легковой автомобиль на общей площади 100 кв.м», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели потушили все очаги возгорания. Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 марта армия РФ в очередной раз обстреляла город Волчанск на Харьковщине.".