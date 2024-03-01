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Россияне ранили пять человек на Харьковщине и уничтожали Волчанск — полиция

Происшествия 07:49   01.03.2024
Оксана Горун
Россияне ранили пять человек на Харьковщине и уничтожали Волчанск — полиция Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки.

Россияне ранили пять жителей Харьковщины. Четверо из них пострадали в Купянском районе.

«В 12:45 в результате авиаудара ФАБ-500 по селу Осиново ранение получил местный житель 1960 г.р. Около 14:00 произошел обстрел села Митрофановка Купянского района. Российские снаряды попали на территорию домовладения. В результате обстрела ранения получили трое местных жителей, 1974, 1976 г.р.» — сообщил начальник ГУНП.

Также, по данным Тимошко, ранен житель Волчанска 1974 года рождения. В целом этот город страдает от российских обстрелов едва ли не больше всех населенных пунктов области.

«Страдает от постоянных атак врага город Волчанск. Из артиллерии, РСЗО «Град» и беспилотников враг обстреливал город в течение дня. Около 02:40, 12:30, 13:00, 14:00, 22:00 произошли обстрелы города. В результате преступных действий оккупантов повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, два частных автомобиля. Ранение получил местный житель 1974 г.р. Сегодня ночью около 01:05 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено помещение склада и четырех ангаров, принадлежащих частному хлебокомбинату», — перечислил Владимир Тимошко.

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Также под обстрелами, по его данным были села Московка и Новоосиново Купянского района (повреждены дома и электросети), Синельниково в Чугуевском районе (пострадал частный дом) и Казачья Лопань (по населенному пункту нанесли семь ударов, обошлось без пострадавших).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 07:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки".