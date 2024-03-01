Главные новости Харькова 1 марта: над Харьковщиной сбили два «шахеда», фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:58

Россияне ранили пять человек на Харьковщине и уничтожали Волчанск — полиция

Четверо жителей Харьковской области получили ранения во время обстрелов Купянского района Харьковской области, еще один — в Волчанске. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Волчанск за сутки обстреливали шесть раз, в том числе — минувшей ночью. Подробнее.

07:35

Россияне дважды атаковали на Купянском направлении — не Синьковку

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке 1 марта.

Армия РФ нанесла авиаудары по Бологовке и Митрофановке.

07:10

Над Харьковщиной сбили два «шахеда»

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно — с одной тревогой с 00:35 по 01:13. Ее объявляли из-за ракетной опасности.

Вечером 29 февраля Воздушные силы ВСУ предупреждали также о ракетной опасности, применении врагом баллистики и угрозе «шахедов». Взрывы слышали жители области около 20:45 вечера. Об угрозе российских БПЛА жителей Харьковщины предупреждали в 21:52 29 февраля, в 22:01 Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотник — в Чугуевском районе, летит на юг. А в 22:42 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Около полуночи Воздушное командование «Восток» проинформировало, что над территорией Харьковской области сбили два «шахеда».