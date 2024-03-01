Главные новости Харькова 1 марта: над Харьковщиной сбили два «шахеда», фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:58
Россияне ранили пять человек на Харьковщине и уничтожали Волчанск — полиция
Четверо жителей Харьковской области получили ранения во время обстрелов Купянского района Харьковской области, еще один — в Волчанске. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Волчанск за сутки обстреливали шесть раз, в том числе — минувшей ночью. Подробнее.
07:35
Россияне дважды атаковали на Купянском направлении — не Синьковку
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке 1 марта.
Армия РФ нанесла авиаудары по Бологовке и Митрофановке.
07:10
Над Харьковщиной сбили два «шахеда»
Ночь в Харькове прошла относительно спокойно — с одной тревогой с 00:35 по 01:13. Ее объявляли из-за ракетной опасности.
Вечером 29 февраля Воздушные силы ВСУ предупреждали также о ракетной опасности, применении врагом баллистики и угрозе «шахедов». Взрывы слышали жители области около 20:45 вечера. Об угрозе российских БПЛА жителей Харьковщины предупреждали в 21:52 29 февраля, в 22:01 Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотник — в Чугуевском районе, летит на юг. А в 22:42 прозвучал отбой воздушной тревоги.
Около полуночи Воздушное командование «Восток» проинформировало, что над территорией Харьковской области сбили два «шахеда».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".