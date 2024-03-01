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«Я не считаю, что пока Харьков так защищен» — Зеленский о возвращении в город

Политика 20:28   01.03.2024
Елена Нагорная
«Я не считаю, что пока Харьков так защищен» — Зеленский о возвращении в город Фото: Елена Нагорная

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не может советовать людям возвращаться в Харьков, учитывая защищенность города.

Об этом глава государства сказал на совместном с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте брифинге, который состоялся в городе 1 марта.

Отвечая на вопрос о вероятности наступления войск РФ на Харьков с любого направления, а также о том, что делать горожанам, Зеленский высказался лишь относительно второй его части.

«Относительно возвращения харьковчан, вы сказали. Я не считаю, что пока Харьков так защищен, чтобы я мог советовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан на сегодня. Когда мы будем мощно защищены, обязательно будут сигналы от меня и от наших военных прежде всего. На сегодня воюем. Те цели и задачи, которые я вам сказал, мы будем выполнять», — отметил президент.

Напомним, 1 марта Харьков посетили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Совместно они осмотрели здания, поврежденные в результате обстрелов, и побывали в метрошколе. Также руководители подписали двустороннее соглашение по безопасности. Оно предусматривает предоставление Нидерландами уже в этом году 2 миллиардов евро военной помощи, а также поддержку в течение десяти лет. Зеленский отметил, что среди приоритетов — помощь в сфере противовоздушной обороны. Президент заявил, что соглашение усилит защиту Украины и частности Харькова. Касательно защиты города от ракет С-300 Зеленский сказал, что ищутся возможности для усиления ПВО, но этого недостаточно, так как также необходимо оттеснить россиян.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 20:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не может советовать людям возвращаться в Харьков, учитывая защищенность города".