“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не може радити людям повертатися до Харкова з огляду на захищеність міста.
Про це глава держави сказав на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу, який відбувся у місті 1 березня.
Відповідаючи на питання про ймовірність наступу військ РФ на Харків з будь-якого напрямку, а також про те, що робити містянам, Зеленський висловився лише щодо другої його частини.
“Щодо повернення харків’ян, ви сказали. Я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг радити людям повертатися. Це вибір харків’ян на сьогодні. Коли ми будемо потужно захищені, обов’язково будуть сигнали від мене і від наших військових передусім. На сьогодні воюємо. Ті цілі й задачі, які я вам сказав, ми будемо виконувати“, – зазначив президент.
Нагадаємо, 1 березня Харків відвідали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Спільно вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок обстрілів, та побували в метрошколі. Також керівники підписали двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає надання Нідерландами вже цього року 2 мільярдів євро військової допомоги, а також підтримку протягом десяти років. Зеленський зазначив, що серед пріоритетів – допомога у сфері протиповітряної оборони. Президент заявив, що угода посилить захист України та, зокрема, Харкова. Щодо захисту міста від ракет С-300 Зеленський сказав, що шукаються можливості для посилення ППО, але цього недостатньо, оскільки також необхідно відтіснити росіян.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 20:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не може радити людям повертатися до Харкова з огляду на захищеність міста".