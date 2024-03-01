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“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста

Політика 20:28   01.03.2024
Олена Нагорна
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста Фото: Олег Синєгубов

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не може радити людям повертатися до Харкова з огляду на захищеність міста.

Про це глава держави сказав на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу, який відбувся у місті 1 березня.

Відповідаючи на питання про ймовірність наступу військ РФ на Харків з будь-якого напрямку, а також про те, що робити містянам, Зеленський висловився лише щодо другої його частини.

Щодо повернення харків’ян, ви сказали. Я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг радити людям повертатися. Це вибір харків’ян на сьогодні. Коли ми будемо потужно захищені, обов’язково будуть сигнали від мене і від наших військових передусім. На сьогодні воюємо. Ті цілі й задачі, які я вам сказав, ми будемо виконувати“, – зазначив президент.

Нагадаємо, 1 березня Харків відвідали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Спільно вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок обстрілів, та побували в метрошколі. Також керівники підписали двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає надання Нідерландами вже цього року 2 мільярдів євро військової допомоги, а також підтримку протягом десяти років. Зеленський зазначив, що серед пріоритетів – допомога у сфері протиповітряної оборони. Президент заявив, що угода посилить захист України та, зокрема, Харкова. Щодо захисту міста від ракет С-300 Зеленський сказав, що шукаються можливості для посилення ППО, але цього недостатньо, оскільки також необхідно відтіснити росіян.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 20:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не може радити людям повертатися до Харкова з огляду на захищеність міста".