Годовщина удара по ХОВА: Синегубов вспомнил о трагедии и сделал заявление

Ровно два года назад, 1 марта, армия РФ двумя крылатыми ракетами ударила по центру Харькова: попали в здание ОВА и гражданские объекты, которые были рядом.

«44 человека погибли в тот день в результате обстрела. Из них 33 человека находились внутри и у здания. Само же здание ОВА, памятник архитектуры местного значения, было почти полностью разрушено. Все обязательно отстроим, однако людей, к сожалению, уже не вернешь», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он также напомнил, что предатель, который навел вражескую ракету, в прошлом году получил приговор – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

«Россияне пытались захватить Харьков, установить свой флаг, свои государственные символы. Вместо этого получили жесткое сопротивление от ВСУ! Тогда все только начиналось. И сейчас, на третий год полномасштабной войны, мы не допустим воплощения безумных идей врага в жизнь», — заявил Синегубов.

Напомним события 1 марта 2022-го.