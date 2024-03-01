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Годовщина удара по ХОВА: Синегубов вспомнил о трагедии и сделал заявление

Происшествия 14:54   01.03.2024
Виктория Яковенко
Годовщина удара по ХОВА: Синегубов вспомнил о трагедии и сделал заявление Фото: Олег Синегубов

Ровно два года назад, 1 марта, армия РФ двумя крылатыми ракетами ударила по центру Харькова: попали в здание ОВА и гражданские объекты, которые были рядом.

«44 человека погибли в тот день в результате обстрела. Из них 33 человека находились внутри и у здания. Само же здание ОВА, памятник архитектуры местного значения, было почти полностью разрушено. Все обязательно отстроим, однако людей, к сожалению, уже не вернешь», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он также напомнил, что предатель, который навел вражескую ракету, в прошлом году получил приговор – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

«Россияне пытались захватить Харьков, установить свой флаг, свои государственные символы. Вместо этого получили жесткое сопротивление от ВСУ! Тогда все только начиналось. И сейчас, на третий год полномасштабной войны, мы не допустим воплощения безумных идей врага в жизнь», — заявил Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

Напомним события 1 марта 2022-го. 

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно два года назад, 1 марта, армия РФ двумя крылатыми ракетами ударила по центру Харькова: попали в здание ОВА и гражданские объекты, которые были рядом.".