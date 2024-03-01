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Другі роковини удару по ХОВА: Синєгубов загадав про трагедію і зробив заяву

Події 14:54   01.03.2024
Вікторія Яковенко
Другі роковини удару по ХОВА: Синєгубов загадав про трагедію і зробив заяву Фото: Олег Синєгубов

Рівно два роки тому, 1 березня, армія РФ двома крилатими ракетами вдарила по центру Харкова: влучили в будівлю ОВА та цивільні об‘єкти, що були поруч.

«44 людини загинули у той день внаслідок обстрілу. Із них 33 людини перебували всередині та біля будівлі. Сама ж будівля ОВА, пам’ятка архітектури місцевого значення, була майже вщент зруйнована. Усе обов‘язково відбудуємо, однак людей, на жаль, вже не повернеш», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також нагадав, що зрадник, який навів ворожу ракету, торік отримав вирок – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

«Росіяни намагалися захопити Харків, встановити свій прапор, свої державні символи. Натомість отримали жорсткий опір від ЗСУ! Тоді все тільки починалось. І зараз, на третій рік повномасштабної війни, ми не допустимо втілення в життя божевільних ідей ворога», – заявив Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо події 1 березня 2022-го.

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 14:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рівно два роки тому, 1 березня, армія РФ двома крилатими ракетами вдарила по центру Харкова: влучили в будівлю ОВА та цивільні об‘єкти, що були поруч.".