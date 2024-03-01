Другі роковини удару по ХОВА: Синєгубов загадав про трагедію і зробив заяву

Рівно два роки тому, 1 березня, армія РФ двома крилатими ракетами вдарила по центру Харкова: влучили в будівлю ОВА та цивільні об‘єкти, що були поруч.

«44 людини загинули у той день внаслідок обстрілу. Із них 33 людини перебували всередині та біля будівлі. Сама ж будівля ОВА, пам’ятка архітектури місцевого значення, була майже вщент зруйнована. Усе обов‘язково відбудуємо, однак людей, на жаль, вже не повернеш», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також нагадав, що зрадник, який навів ворожу ракету, торік отримав вирок – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

«Росіяни намагалися захопити Харків, встановити свій прапор, свої державні символи. Натомість отримали жорсткий опір від ЗСУ! Тоді все тільки починалось. І зараз, на третій рік повномасштабної війни, ми не допустимо втілення в життя божевільних ідей ворога», – заявив Синєгубов.

Нагадаємо події 1 березня 2022-го.