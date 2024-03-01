Харьковщина — на втором месте в Украине по нарушениям языкового закона

Из-за нарушений языкового закона в 2023 году в Украине зарегистрировали более 3,6 тысячи обращений, из них 516 касаются Харьковской области, сообщает Опендатабот.

«3692 обращения о нарушении языкового закона поступило к Уполномоченному по защите государственного языка за весь 2023 год. Это даже больше, чем до начала полномасштабного вторжения: в 2021 году количество таких обращений составило 3574», — отметили в сообщении на сайте, обеспечивающем доступ граждан Украины к государственным данным.

Лидером по количеству сообщений о нарушениях три года к ряду является Киев. В 2023-м году там языковому омбудсмену жаловались 1345 раз.

«В антирейтинг регионов также попали Харьковщина — 516 обращений, Одесчина — 486 обращений и Днепропетровщина — 316 обращений», — отметили в материале Опендатабот.

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За 2023 год на нарушителей языкового законодательства составили 131 протокол — в 1,2 раза больше, чем в 2021-м и почти в три раза больше, чем в 2022-м (тогда было 46 протоколов).

Чаще всего нарушителей первый раз просто предупреждают, а уже в случае «рецидива» — штрафуют. В 2022-м году было девять штрафов, в 2023-м — 21. Сумма штрафа — от 3400 грн до 11 900 грн.