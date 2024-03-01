Харківщина – на другому місці в Україні за порушеннями мовного закону

Через порушення мовного закону у 2023 році в Україні зареєстрували понад 3,6 тисячі звернень, з них 516 стосуються Харківської області, повідомляє Опендатабот.

“3692 звернення щодо порушення мовного закону надійшло до Уповноваженого із захисту державної мови за увесь 2023 рік. Це навіть більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення: у 2021 році кількість таких звернень сягала 3574”, – зазначили у повідомленні на сайті, що забезпечує доступ громадян України до державних даних.

Лідером за кількістю повідомлень про порушення три роки є Київ. У 2023 році там мовному омбудсмену скаржилися 1345 разів.

“До антирейтингу регіонів також потрапили Харківщина — 516 звернень, Одещина — 486 звернень та Дніпропетровщина — 316 звернень”, – зазначили в матеріалі Опендатабот.

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За 2023 рік на порушників мовного законодавства склали 131 протокол – у 1,2 раза більше, ніж у 2021-му та майже втричі більше, ніж у 2022-му (тоді було 46 протоколів).

Найчастіше порушників вперше просто попереджають, а вже у разі “рецидиву” – штрафують. У 2022-му було дев’ять штрафів, у 2023-му – 21. Сума штрафу – від 3400 грн до 11 900 грн.