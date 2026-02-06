Live

Порушень у рекламі побільшало. Харківщина – лідер серед областей

Суспільство 12:08   06.02.2026
Вікторія Яковенко
Порушень у рекламі побільшало. Харківщина – лідер серед областей Фото: “Опендатабот”

У Харківській області протягом 2025 року у 1248 досліджених рекламах знайшли 1014 порушень. Це найбільший показник по країни, повідомляє ресурс «Опендатабот».

Згідно зі статистикою, торік в Україні перевірили майже 22 тисячі реклам.

«Понад половина перевірок торік стосувалась зовнішньої реклами — 11 037. Водночас Держпродспоживслужба стала активніше перевіряти й промо у соцмережах та на сайтах: 2695 досліджень. Загалом 4085 порушень у рекламі виявили торік — за рік порушень побільшало у 1,5 раза», – зазначили аналітики.

Близько чверті всіх порушень стосується реклами з використанням недержавної мови — 1075 випадків. У понад половини випадків порушниками стали бізнеси з Харківщини: 672 штрафи. Також серед найчастіших порушень — реклама алкоголю (320 випадків), лікарських засобів (276) та сигарет (195).

«Загалом зауважень виписали майже на 10,68 млн — це 4227 штрафів. В середньому, через недотримання правил рекламування бізнес сплачує 2526 грн», – розповіли аналітики.

Автор: Вікторія Яковенко
