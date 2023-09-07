Харків лідирує за кількістю виплат за програмою «єВідновлення»

Харківська громада стала лідером за кількістю поданих заявок та виплат за програмою «єВідновлення».

За останніми даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, всього заявки на отримання допомоги від держави на ремонт житла подали більше 41 тис. осіб. Зокрема, 7 тис. заявок надійшло з Харківської громади, 3 тис. – з Ірпінської, 1,6 тис. – з Ізюмської.

Зараз за програмою виплачено перший 1 млрд грн на ремонт квартир і будинків. Виплати отримали понад 12 тис. українців. У Харкові сумарно виплатили понад 47 млн грн, а спеціальна комісія відпрацювала понад 3,6 тис. заявок містян.

Нагадаємо, що кожен харків’янин має можливість отримати державну виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів: розбиті вікна, стіни, підлога, стеля, двері тощо. Для цього необхідно подати заявку в застосунку «Дія».