Харьков лидирует по количеству выплат по программе «еВосстановление»

Харьковская громада стала лидером по количеству поданных заявок и выплат по программе «еВосстановление».

По последним данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, всего заявки на получение помощи от государства на ремонт жилья подали более 41 тыс. человек. В частности, 7 тыс. заявок поступило из Харьковской громады, 3 тыс. — из Ирпенской, 1,6 тыс. — из Изюмской.

Сейчас по программе выплачен первый 1 млрд грн на ремонт квартир и домов. Выплаты получили более 12 тыс. украинцев. В Харькове суммарно выплатили более 47 млн грн, а специальная комиссия обработала более 3,6 тыс. заявок горожан.

Напомним, что у каждого харьковчанина есть возможность получить государственную выплату на ремонт своего жилья, которое имеет незначительные повреждения вследствие обстрелов: разбитые окна, стены, пол, потолок, двери и т. д. Для этого необходимо подать заявку в приложении «Дия».