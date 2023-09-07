В Чугуеве «завелись» мошенники: представляются специалистами «єВідновлення»
В Чугуеве на Харьковщине неизвестные ходят по квартирам и домам жителей, выдают себя за госслужащих и предлагают помощь по программе «єВідновлення».
Об этом сообщили в Чугуевском городском совете.
«Местная комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества по программе «єВідновлення» посещает заявителей исключительно по предварительному согласованию с ними. То есть, если вам заранее не позвонили по телефону из городского совета и не предупредили о визите представителей комиссии, то вы имеете дело с мошенниками. Поэтому призываем вас быть внимательными и при необходимости обращаться в полицию», — предупредили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве на Харьковщине неизвестные ходят по квартирам и домам жителей, выдают себя за госслужащих и предлагают помощь по программе «єВідновлення».".