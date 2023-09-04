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Более 250 млн грн получили жители Харьковщины на ремонт разбитого жилья

Общество 13:25   04.09.2023
Виктория Яковенко
Более 250 млн грн получили жители Харьковщины на ремонт разбитого жилья Фото: Олег Синегубов

3136 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета поступило более 256,1 млн грн.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Еще на 57,2 млн грн назначены компенсации, вскоре они также будут перечислены заявителям», — отметил Синегубов.

Он уточнил, что в частности харьковчанам начислены выплаты на 42,6 млн грн. Из них 30,2 млн грн – на счетах заявителей.

Всего в рамках программы «єВідновлення» в области подали 15570 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья.

Читайте также: єВідновлення: более 100 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3136 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета поступило более 256,1 млн грн.".