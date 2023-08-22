єВідновлення: более 100 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА

1377 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета поступило более 105,4 млн грн.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Еще на 123,7 млн грн назначены компенсации, вскоре они также будут перечислены заявителям», — отметил Синегубов.

Всего в рамках программы «єВідновлення» в области подали 14127 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений поступило от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.