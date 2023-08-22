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єВідновлення: более 100 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА

Общество 15:57   22.08.2023
Виктория Яковенко
єВідновлення: более 100 млн грн уже на счетах жителей Харьковщины – ХОВА Фото: Олег Синегубов

1377 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета поступило более 105,4 млн грн.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Еще на 123,7 млн грн назначены компенсации, вскоре они также будут перечислены заявителям», — отметил Синегубов.

Всего в рамках программы «єВідновлення» в области подали 14127 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений поступило от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Читайте также: єВідновлення: жители Харьковщины получат еще почти 100 млн грн

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1377 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета поступило более 105,4 млн грн.".