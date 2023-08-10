єВідновлення: жители Харьковщины получат еще почти 100 млн грн

В ХОВА сообщили, что для жителей области одобрили выплаты еще почти 100 миллионов гривен по программе «єВідновлення».

56 млн грн компенсации на восстановление жилья жители Харьковщины уже получили, сообщила свежую статистику пресс-служба ХОВА. Сейчас в реестр внесли информацию уже о 38 536 поврежденных или разрушенных объектах недвижимости в Харьковской области.

«С начала реализации программы «єВідновлення» жители региона подали 12 650 заявлений о получении денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений поступило от владельцев недвижимости из Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. По программе «єВідновлення» 760 заявителей уже получили денежную помощь на сумму 56,6 миллиона гривен. В отношении 1153 заявителей было принято решение о предоставлении компенсации на 96,5 миллиона гривен», – рассказал на аппаратном совещании в областной военной администрации директор департамента градостроительства и архитектуры Антон Коротовских.

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Комиссии, которые рассматривают вопросы предоставления компенсации, работают в 53 громадах области.