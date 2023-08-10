єВідновлення: жители Харьковщины получат еще почти 100 млн грн
В ХОВА сообщили, что для жителей области одобрили выплаты еще почти 100 миллионов гривен по программе «єВідновлення».
56 млн грн компенсации на восстановление жилья жители Харьковщины уже получили, сообщила свежую статистику пресс-служба ХОВА. Сейчас в реестр внесли информацию уже о 38 536 поврежденных или разрушенных объектах недвижимости в Харьковской области.
«С начала реализации программы «єВідновлення» жители региона подали 12 650 заявлений о получении денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений поступило от владельцев недвижимости из Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. По программе «єВідновлення» 760 заявителей уже получили денежную помощь на сумму 56,6 миллиона гривен. В отношении 1153 заявителей было принято решение о предоставлении компенсации на 96,5 миллиона гривен», – рассказал на аппаратном совещании в областной военной администрации директор департамента градостроительства и архитектуры Антон Коротовских.
Читайте также: Как харьковчанам подать заявку на компенсацию за полностью уничтоженное жилье
Комиссии, которые рассматривают вопросы предоставления компенсации, работают в 53 громадах области.
Новости по теме:
Вы читали новость: «єВідновлення: жители Харьковщины получат еще почти 100 млн грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что для жителей области одобрили выплаты еще почти 100 миллионов гривен по программе «єВідновлення»".