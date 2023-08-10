єВідновлення: мешканці Харківщини отримають ще майже 100 млн грн
У ХОВА повідомили, що для мешканців області схвалили виплати ще майже 100 мільйонів гривень за програмою “єВідновлення”.
56 млн грн компенсації на відновлення житла мешканці Харківщини вже одержали, повідомила свіжу статистику пресслужба ХОВА. Наразі до реєстру внесли інформацію вже про 38 536 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів нерухомості в Харківській області.
“З початку реалізації програми “єВідновлення” жителі регіону подали 12 650 заяв про отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від власників нерухомості з Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. За програмою “єВідновлення” 760 заявників уже отримали грошову допомогу на суму 56,6 мільйона гривень. Щодо 1153 заявників було ухвалено рішення про надання компенсації на 96,5 мільйона гривень”, – розповів на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації директор департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських.
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Комісії, які розглядають питання надання компенсації, працюють у 53 громадах області.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що для мешканців області схвалили виплати ще майже 100 мільйонів гривень за програмою “єВідновлення”".