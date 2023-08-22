єВідновлення: понад 100 млн грн вже на рахунках мешканців Харківщини – ХОВА
Фото: Олег Синєгубов
1377 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли понад 105,4 млн грн.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ще на 123,7 млн грн призначено компенсації, незабаром вони також будуть перераховані заявникам», – зазначив Синєгубов.
Загалом у межах програми «єВідновлення» в області подали 14127 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від жителів Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1377 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли понад 105,4 млн грн.".