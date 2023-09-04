Понад 250 млн грн отримали мешканці Харківщини на ремонти розбитого житла
Фото: Олег Синєгубов
3136 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли понад 256,1 млн грн.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ще на 57,2 млн грн призначено компенсації, незабаром вони також будуть перераховані заявникам», – зазначив Синєгубов.
Він уточнив, що зокрема харків’янам нараховано виплати на 42,6 млн грн. З них 30,2 млн грн – на рахунках заявників.
Загалом у межах програми «єВідновлення» в області подали 15570 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3136 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли понад 256,1 млн грн.".