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У Чугуєві «завелися» шахраї: представляються фахівцями «єВідновлення»

Суспільство 12:17   07.09.2023
Вікторія Яковенко
У Чугуєві «завелися» шахраї: представляються фахівцями «єВідновлення»

У Чугуєві на Харківщині невідомі ходять по квартирах та будинках жителів, видають себе за держслужбовців і пропонують допомогу за програмою «єВідновлення».

Про це повідомили у Чугуївській міській раді.

«Місцева комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення» відвідує заявників виключно за попереднім узгодженням з ними. Тобто, якщо вам заздалегідь не зателефонували з міської ради та не попередили про візит представників комісії, то ви маєте справу з шахраями. Тому закликаємо вас бути уважними та у разі необхідності звертатись до поліції», – попередили у міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві на Харківщині невідомі ходять по квартирах та будинках жителів, видають себе за держслужбовців і пропонують допомогу за програмою «єВідновлення».".