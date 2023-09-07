У Чугуєві «завелися» шахраї: представляються фахівцями «єВідновлення»
У Чугуєві на Харківщині невідомі ходять по квартирах та будинках жителів, видають себе за держслужбовців і пропонують допомогу за програмою «єВідновлення».
Про це повідомили у Чугуївській міській раді.
«Місцева комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення» відвідує заявників виключно за попереднім узгодженням з ними. Тобто, якщо вам заздалегідь не зателефонували з міської ради та не попередили про візит представників комісії, то ви маєте справу з шахраями. Тому закликаємо вас бути уважними та у разі необхідності звертатись до поліції», – попередили у міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві на Харківщині невідомі ходять по квартирах та будинках жителів, видають себе за держслужбовців і пропонують допомогу за програмою «єВідновлення».".