Харківщина – лідер серед областей України за кількістю тривог у березні

У березні Харківщина стала найбільш «тривожною» областю України.

Відповідні дані опублікував телеграм-канал UA War Infographics. Загалом тривога в регіоні звучала 277 разів.

Також зазначається, що у порівнянні з лютим в березні по всій території України на 55% зросла кількість повітряних тривог. Зокрема на Харківщині – на 44%.