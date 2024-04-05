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Харківщина – лідер серед областей України за кількістю тривог у березні

Суспільство 14:42   05.04.2024
Вікторія Яковенко
Харківщина – лідер серед областей України за кількістю тривог у березні Фото: UA War Infographics

У березні Харківщина стала найбільш «тривожною» областю України.

Відповідні дані опублікував телеграм-канал UA War Infographics. Загалом тривога в регіоні звучала 277 разів.

Також зазначається, що у порівнянні з лютим в березні по всій території України на 55% зросла кількість повітряних тривог. Зокрема на Харківщині – на 44%.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 14:42;

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