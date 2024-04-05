Харківщина – лідер серед областей України за кількістю тривог у березні
Фото: UA War Infographics
У березні Харківщина стала найбільш «тривожною» областю України.
Відповідні дані опублікував телеграм-канал UA War Infographics. Загалом тривога в регіоні звучала 277 разів.
Також зазначається, що у порівнянні з лютим в березні по всій території України на 55% зросла кількість повітряних тривог. Зокрема на Харківщині – на 44%.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У березні Харківщина стала найбільш «тривожною» областю України.".