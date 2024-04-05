Харьковщина – лидер среди областей Украины по количеству тревог в марте
Фото: UA War Infographics
В марте Харьковщина стала самой «тревожной» областью Украины.
Соответствующие данные опубликовал Telegram- канал UA War Infographics. В общем тревога в регионе звучала 277 раз.
Также отмечается, что по сравнению с февралем в марте на всей территории Украины на 55% возросло количество воздушных тревог. В частности, на Харьковщине – на 44%.
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В марте Харьковщина стала самой «тревожной» областью Украины.".