Харьковщина – лидер среди областей Украины по количеству тревог в марте

В марте Харьковщина стала самой «тревожной» областью Украины.

Соответствующие данные опубликовал Telegram- канал UA War Infographics. В общем тревога в регионе звучала 277 раз.

Также отмечается, что по сравнению с февралем в марте на всей территории Украины на 55% возросло количество воздушных тревог. В частности, на Харьковщине – на 44%.