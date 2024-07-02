У жителей Харьковщины пропадал свет: Минэнерго объяснило причину

1 июля в Харьковской и еще двух областях выключалась воздушная линия.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, в Харьковской и Сумской областях из-за отключения воздушной линии были обесточены подстанции и присоединённые к ним потребители. Всех абонентов запитали.

Кроме этого, в Харьковской и Полтавской областях из-за отключения воздушной линии от сети были отключены подстанции облэнерго, а также бытовые и промышленные потребители, админздания и медучреждения одного из населенных пунктов. Всем потребителям свет вернули.