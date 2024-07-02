У жителей Харьковщины пропадал свет: Минэнерго объяснило причину
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
1 июля в Харьковской и еще двух областях выключалась воздушная линия.
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, в Харьковской и Сумской областях из-за отключения воздушной линии были обесточены подстанции и присоединённые к ним потребители. Всех абонентов запитали.
Кроме этого, в Харьковской и Полтавской областях из-за отключения воздушной линии от сети были отключены подстанции облэнерго, а также бытовые и промышленные потребители, админздания и медучреждения одного из населенных пунктов. Всем потребителям свет вернули.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная, линия, Минэнерго, потребители, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля в Харьковской и еще двух областях выключалась воздушная линия.".