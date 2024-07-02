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У жителів Харківщини зникало світло: Міненерго пояснило причину

Суспільство 11:12   02.07.2024
Вікторія Яковенко
У жителів Харківщини зникало світло: Міненерго пояснило причину Фото: АТ “Харківобленерго”

1 липня у Харківській та ще двох областях вимикалася повітряна лінія.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у Харківській та Сумській областях через відключення повітряної лінії знеструмлювалися підстанції та приєднані до них споживачі. Наразі усіх абонентів заживили.

Крім цього, у Харківській та Полтавській областях через вимкнення повітряної лінії від мережі були відключені підстанції обленерго, а також побутові та промислові споживачі, адмінбудівлі та медзаклади одного з населених пунктів. Усім споживачам світло повернули.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У жителів Харківщини зникало світло: Міненерго пояснило причину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у Харківській та ще двох областях вимикалася повітряна лінія.".