У жителів Харківщини зникало світло: Міненерго пояснило причину
Фото: АТ “Харківобленерго”
1 липня у Харківській та ще двох областях вимикалася повітряна лінія.
Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у Харківській та Сумській областях через відключення повітряної лінії знеструмлювалися підстанції та приєднані до них споживачі. Наразі усіх абонентів заживили.
Крім цього, у Харківській та Полтавській областях через вимкнення повітряної лінії від мережі були відключені підстанції обленерго, а також побутові та промислові споживачі, адмінбудівлі та медзаклади одного з населених пунктів. Усім споживачам світло повернули.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воздушная, линия, Минэнерго, потребители, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у Харківській та ще двох областях вимикалася повітряна лінія.".