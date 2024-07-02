У жителів Харківщини зникало світло: Міненерго пояснило причину

1 липня у Харківській та ще двох областях вимикалася повітряна лінія.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у Харківській та Сумській областях через відключення повітряної лінії знеструмлювалися підстанції та приєднані до них споживачі. Наразі усіх абонентів заживили.

Крім цього, у Харківській та Полтавській областях через вимкнення повітряної лінії від мережі були відключені підстанції обленерго, а також побутові та промислові споживачі, адмінбудівлі та медзаклади одного з населених пунктів. Усім споживачам світло повернули.