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Потрапив під напругу: працівник обленерго загинув на Харківщині

Суспільство 12:27   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Потрапив під напругу: працівник обленерго загинув на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

На Харківщині під час обслуговування електромереж загинув працівник обленерго.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі «швидкої» констатували його смерть.

У відомстві також поінформували, що через ранкові обстріли в регіоні знеструмлені 570 абонентів. Загалом залишаються без напруги 39,7 тисячі споживачів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 12:27;

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