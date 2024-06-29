Потрапив під напругу: працівник обленерго загинув на Харківщині
Фото: АТ “Харківобленерго”
На Харківщині під час обслуговування електромереж загинув працівник обленерго.
Як повідомили в Міністерстві енергетики України, під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі «швидкої» констатували його смерть.
У відомстві також поінформували, що через ранкові обстріли в регіоні знеструмлені 570 абонентів. Загалом залишаються без напруги 39,7 тисячі споживачів.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 12:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині під час обслуговування електромереж загинув працівник обленерго.".