Попал под напряжение: работник облэнерго погиб на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
На Харьковщине во время обслуживания электросетей погиб работник облэнерго.
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, под напряжение попал 40-летний мастер распределительных сетей. Врачи «скорой» констатировали его смерть.
В ведомстве также проинформировали, что из-за утренних обстрелов в регионе обесточены 570 абонентов. В общем остаются без напряжения 39,7 тысячи потребителей.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине во время обслуживания электросетей погиб работник облэнерго.".