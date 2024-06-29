Попал под напряжение: работник облэнерго погиб на Харьковщине

На Харьковщине во время обслуживания электросетей погиб работник облэнерго.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, под напряжение попал 40-летний мастер распределительных сетей. Врачи «скорой» констатировали его смерть.

В ведомстве также проинформировали, что из-за утренних обстрелов в регионе обесточены 570 абонентов. В общем остаются без напряжения 39,7 тысячи потребителей.

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