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Попал под напряжение: работник облэнерго погиб на Харьковщине

Общество 12:27   29.06.2024
Виктория Яковенко
Попал под напряжение: работник облэнерго погиб на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине во время обслуживания электросетей погиб работник облэнерго.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, под напряжение попал 40-летний мастер распределительных сетей. Врачи «скорой» констатировали его смерть.

В ведомстве также проинформировали, что из-за утренних обстрелов в регионе обесточены 570 абонентов. В общем остаются без напряжения 39,7 тысячи потребителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 12:27;

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