Обновили график отключения света в Харькове и области

Новый график отключений света в Харькове и области на период с 29 июня по 5 июля опубликовали в ХОВА.

Согласно графику, каждая из 12 групп, определенных ранее, будет оставаться без электричества по меньшей мере по три часа в сутки.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.