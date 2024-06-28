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Обновили график отключения света в Харькове и области

Общество 15:12   28.06.2024
Виктория Яковенко
Обновили график отключения света в Харькове и области

Новый график отключений света в Харькове и области на период с 29 июня по 5 июля опубликовали в ХОВА.

Согласно графику, каждая из 12 групп, определенных ранее, будет оставаться без электричества по меньшей мере по три часа в сутки.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на период с 29 июня по 5 июля опубликовали в ХОВА.".