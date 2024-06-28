Оновили графік відключень світла у Харкові та області
Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 29 червня по 5 липня опублікували у ХОВА.
Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.
Ознайомитись із графіком можна за посиланням.
Читайте також: “Намагаємось уникати аварійних відключень”: ситуація зі світлом у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, область, отключение, світло, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Оновили графік відключень світла у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 29 червня по 5 липня опублікували у ХОВА.".