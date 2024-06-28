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Оновили графік відключень світла у Харкові та області

Суспільство 15:12   28.06.2024
Вікторія Яковенко
Оновили графік відключень світла у Харкові та області

Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 29 червня по 5 липня опублікували у ХОВА.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.

Ознайомитись із графіком можна за посиланням.

Читайте також: “Намагаємось уникати аварійних відключень”: ситуація зі світлом у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 29 червня по 5 липня опублікували у ХОВА.".