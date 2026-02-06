Live

Нарушений в рекламе стало больше. Харьковщина – лидер среди областей

Общество 12:08   06.02.2026
Виктория Яковенко
Нарушений в рекламе стало больше. Харьковщина – лидер среди областей

В Харьковской области за 2025 год в 1248 исследованных рекламах нашли 1014 нарушений. Это самый большой показатель по стране, сообщает ресурс «Опендатабот».

Согласно статистике, в прошлом году в Украине проверили около 22 тысяч реклам.

«Более половины проверок в прошлом году касалось наружной рекламы — 11037. В то же время Госпродпотребслужба стала активнее проверять и промо в соцсетях и на сайтах: 2695 исследований. В общем 4085 нарушений в рекламе выявили в прошлом году — за год нарушений увеличилось в 1,5 раза», — отметили аналитики.

Около четверти всех нарушений касается рекламы с использованием негосударственного языка – 1075 случаев. В более половины случаев нарушителями стали бизнесы с Харьковщины: 672 штрафа. Также среди наиболее частых нарушений — реклама алкоголя (320 случаев), лекарственных средств (276) и сигарет (195).

«В целом замечаний выписали почти на 10,68 млн – это 4227 штрафов. В среднем из-за несоблюдения правил рекламирования бизнес платит 2526 грн», — рассказали аналитики.

Читайте также: Сельский голова не вовремя сообщил о покупке квартиры – что решил суд

Автор: Виктория Яковенко
