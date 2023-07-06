Лучшие и быстрые. Энергетики Харькова стали лидерами по ремонту в Украине

АО «Харьковоблэнерго» стало лидером по качеству ремонтов электросетей среди 21 областного центра в Украине. Об этом говорится в отчете социологической группы «Рейтинг».

Оценщиком работы операторов системы стали жители областных центров. Опрос провела Социологическая группа «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI, США) в апреле-мае 2023 года. Всего опросили 16 800 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.

С большим отрывом на первое место заняли харьковские энергетики – 85% респондентов положительно оценили качество ремонтов в Харькове. В частности, 46% поставили им оценку «отлично», 39% — «хорошо».

Харьков стал всеукраинским лидером и по качеству предоставления услуги электроснабжения: 29% респондентов оценили ее на «отлично», еще 60% — «хорошо».

Это восьмой ежегодный всеукраинский муниципальный опрос, дающий всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и предоставлению коммунальных услуг (в 2022 году не проводился из-за войны).

Опрос прошел в 21 областном центре Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил. Херсон был исключен из выборки в 2023 году из-за ситуации безопасности, которая делала невозможным личный опрос.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.