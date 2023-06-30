Свет, газ и вода: харьковчане — самые довольные в Украине рядом услуг ЖКХ
Харьков занял первые места по оценке горожанами предоставления ряда коммунальных и других услуг.
Об этом говорится в опросе, проведенном группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.
Так, 89% опрошенных харьковчан оценили электроснабжение на «хорошо» и «отлично».
84% респондентов довольны поставками газа.
Водоснабжением — 81% опрошенных.
В 80% респондентов оценили на «хорошо» и «отлично» сбор мусора.
Общественным транспортом довольны 76% респондентов.
Сферу экологии назвала отличной или хорошей половина респондентов.
Вторые строчки Харьков занимает по оценке отопления и дорог — 72% и 42% соответственно.
40% назвали хорошим или отличным уличное освещение.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 16:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков занял первые места по оценке горожанами предоставления ряда коммунальных и других услуг.".