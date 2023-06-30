Свет, газ и вода: харьковчане — самые довольные в Украине рядом услуг ЖКХ

Харьков занял первые места по оценке горожанами предоставления ряда коммунальных и других услуг.

Об этом говорится в опросе, проведенном группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

Так, 89% опрошенных харьковчан оценили электроснабжение на «хорошо» и «отлично».



84% респондентов довольны поставками газа.

Водоснабжением — 81% опрошенных.



В 80% респондентов оценили на «хорошо» и «отлично» сбор мусора.



Общественным транспортом довольны 76% респондентов.



Сферу экологии назвала отличной или хорошей половина респондентов.

Вторые строчки Харьков занимает по оценке отопления и дорог — 72% и 42% соответственно.



40% назвали хорошим или отличным уличное освещение.