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Свет, газ и вода: харьковчане — самые довольные в Украине рядом услуг ЖКХ

Общество 16:19   30.06.2023
Елена Нагорная
Свет, газ и вода: харьковчане — самые довольные в Украине рядом услуг ЖКХ

Харьков занял первые места по оценке горожанами предоставления ряда коммунальных и других услуг.

Об этом говорится в опросе, проведенном группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

Так, 89% опрошенных харьковчан оценили электроснабжение на «хорошо» и «отлично».


84% респондентов довольны поставками газа.

Водоснабжением — 81% опрошенных.


В 80% респондентов оценили на «хорошо» и «отлично» сбор мусора.


Общественным транспортом довольны 76% респондентов.


Сферу экологии назвала отличной или хорошей половина респондентов.

Вторые строчки Харьков занимает по оценке отопления и дорог — 72% и 42% соответственно.


40% назвали хорошим или отличным уличное освещение.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 16:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков занял первые места по оценке горожанами предоставления ряда коммунальных и других услуг.".