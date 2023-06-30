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Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ

Суспільство 16:19   30.06.2023
Олена Нагорна
Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ

Харків посів перші місця за оцінкою містянами надання низки комунальних та інших послуг.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Так, 89% опитаних харків’ян оцінили електропостачання на “добре” та “відмінно”.


84% респондентів задоволені постачанням газу.

Водопостачанням – 81% опитаних.


80% респондентів оцінили на “добре” та “відмінно” збір сміття.


Громадським транспортом задоволені 76% респондентів.


Сферу екології назвала відмінною чи доброю половина респондентів.

Другі рядки Харків посідає за оцінками опалення та доріг – 72% та 42% відповідно.


40% назвали хорошим чи відмінним вуличне освітлення.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 16:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків посів перші місця за оцінкою містянами надання низки комунальних та інших послуг.".