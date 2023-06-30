Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ
Харків посів перші місця за оцінкою містянами надання низки комунальних та інших послуг.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту.
Так, 89% опитаних харків’ян оцінили електропостачання на “добре” та “відмінно”.
84% респондентів задоволені постачанням газу.
Водопостачанням – 81% опитаних.
80% респондентів оцінили на “добре” та “відмінно” збір сміття.
Громадським транспортом задоволені 76% респондентів.
Сферу екології назвала відмінною чи доброю половина респондентів.
Другі рядки Харків посідає за оцінками опалення та доріг – 72% та 42% відповідно.
40% назвали хорошим чи відмінним вуличне освітлення.
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Ви читали новину: «Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 16:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків посів перші місця за оцінкою містянами надання низки комунальних та інших послуг.".