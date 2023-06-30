Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ

Харків посів перші місця за оцінкою містянами надання низки комунальних та інших послуг.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Так, 89% опитаних харків’ян оцінили електропостачання на “добре” та “відмінно”.



84% респондентів задоволені постачанням газу.

Водопостачанням – 81% опитаних.



80% респондентів оцінили на “добре” та “відмінно” збір сміття.



Громадським транспортом задоволені 76% респондентів.



Сферу екології назвала відмінною чи доброю половина респондентів.

Другі рядки Харків посідає за оцінками опалення та доріг – 72% та 42% відповідно.



40% назвали хорошим чи відмінним вуличне освітлення.