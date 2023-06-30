У разі загострення харків’яни залишаться в місті, але не хочуть вступати у ЗСУ
У разі загострення воєнної обстановки поблизу Харкова більшість містян – 61% – залишатиметься там, де мешкає.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту.
На питання “Що ви плануєте робити у разі загострення воєнної обстановки поблизу міста?” відповідали мешканці 21 обласного центру, непідконтрольного РФ. 61% людей, які залишаться у своєму місті, є лише в Харкові, Одесі та Дніпрі. В інших населених пунктах відсотки менші.
Водночас порівняно з іншими містами у Харкові найменша кількість людей у разі загострення готова вступити до лав ЗСУ – 6%.
Поїдуть в іншу область 13% харків’ян, в інший населений пункт області – 7%, за кордон – 2%.
На запитання про те, чи відчувають вони гордість за те, що є мешканцями свого міста, позитивно відповіли 96% респондентів-харків’ян.
При цьому вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку – 63% харків’ян. Наприклад, у Хмельницькому цей показник сягає 82%.
З позитивом у майбутнє дивляться 82% харків’ян. Це один із найнижчих відсотків в Україні.
Читайте також: Терехов очолив «рейтинг мерів» України
Новини за темою:
Ви читали новину: «У разі загострення харків’яни залишаться в місті, але не хочуть вступати у ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 12:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі загострення воєнної обстановки поблизу Харкова більшість містян – 61% – залишатиметься там, де мешкає.".