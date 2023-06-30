У разі загострення харків’яни залишаться в місті, але не хочуть вступати у ЗСУ

У разі загострення воєнної обстановки поблизу Харкова більшість містян – 61% – залишатиметься там, де мешкає.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

На питання “Що ви плануєте робити у разі загострення воєнної обстановки поблизу міста?” відповідали мешканці 21 обласного центру, непідконтрольного РФ. 61% людей, які залишаться у своєму місті, є лише в Харкові, Одесі та Дніпрі. В інших населених пунктах відсотки менші.

Водночас порівняно з іншими містами у Харкові найменша кількість людей у ​​разі загострення готова вступити до лав ЗСУ – 6%.

Поїдуть в іншу область 13% харків’ян, в інший населений пункт області – 7%, за кордон – 2%.



На запитання про те, чи відчувають вони гордість за те, що є мешканцями свого міста, позитивно відповіли 96% респондентів-харків’ян.

При цьому вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку – 63% харків’ян. Наприклад, у Хмельницькому цей показник сягає 82%.

З позитивом у майбутнє дивляться 82% харків’ян. Це один із найнижчих відсотків в Україні.