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Терехов очолив “рейтинг мерів” України

Політика 10:39   30.06.2023
Оксана Горун
Терехов очолив “рейтинг мерів” України

Згідно з опитуванням, проведеним групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту, мер Харкова Ігор Терехов користується повною довірою 53% місцевих жителів, ще 33% “швидше схвалюють” його діяльність.

Свіже опитування провели серед 16 800 респондентів у 21 місті України. Як стверджують замовники, воно “є одним із найбільш повних зрізів громадської думки в Україні”. Жителям регіонів ставили масу питань щодо оцінки поточної ситуації, перспектив, роботи місцевої влади та самоврядування.

” Нове опитування громадської думки Міжнародного республіканського інституту показало, що переважна більшість населення вірить у краще майбутнє, позитивно оцінює якість послуг, що надаються місцевою владою, і планує залишатися у своїх містах під час війни з Росією та після її завершення”, — констатували в МРІ.

Серед іншого, у мешканців регіонів запитували про схвалення чи не схвалення діяльності мерів. І тут харків’яни виявили найбільший в Україні місцевий патріотизм.

Опитування про оцінку роботи мерів в Україні 2

“На запитання “Наскільки ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність міського голови?” схвально відповіли 86% респондентів-харків’ян 8-го поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування”, – відзначили в пресслужбі Харківської міськради, додавши голоси за варіанти “цілком схвалюю” та “швидше схвалюю”.

На другому місці опинився мер Хмельницького Олександр Семчишин, роботу якого схвалюють 80% мешканців. Мер Луцька Ігор Поліщук із 71% – третій. Найгірше ставлення до міських голів в Ужгороді, Полтаві та Запоріжжі.

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“Опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. постійних жителів міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по 800 респондентів”, – зазначили у мерії.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 10:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Згідно з опитуванням, проведеним групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту, мер Харкова Ігор Терехов користується повною довірою 53% місцевих жителів, ще 33% “швидше схвалюють” його діяльність".