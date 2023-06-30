Терехов возглавил «рейтинг мэров» Украины

Согласно опросу, проведенному группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, мэр Харькова Игорь Терехов пользуется полным доверием 53% местных жителей, еще 33% «скорее одобряют» его деятельность.

Свежий опрос провели среди 16 800 респондентов в 21 городе Украины. Как утверждают заказчики, он «является одним из наиболее полных срезов общественного мнения в Украине». Жителям регионов задавали массу вопросов об оценке текущей ситуации, перспектив, работы местной власти и самоуправления.

«Новый опрос общественного мнения Международного республиканского института показал, что подавляющее большинство населения верит в лучшее будущее, положительно оценивает качество предоставляемых местной властью услуг и планирует оставаться в своих городах во время войны с Россией и после ее завершения», — констатировали в МРИ.

Среди прочего, у жителей регионов спрашивали об одобрении или не одобрении деятельности мэров. И тут харьковчане проявили наибольший в Украине местный патриотизм.

«На вопрос «Насколько вы одобряете или не одобряете деятельность городского головы?» одобрительно ответили 86% респондентов-харьковчан 8-го углубленного исследования в области местного самоуправления», — констатировали в пресс-службе Харьковского горсовета, сложив голоса за варианты «полностью одобряю» и «скорее одобряю».

На втором месте оказался — мэр Хмельницкого Александр Семчишин, работу которого одобряют 80% жителей. Мэр Луцка Игорь Полищук с 71% — третий. Хуже всего отношение к городским головам в Ужгороде, Полтаве и Запорожье.

«Опрос провела социологическая группа «Рейтинг» от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 21 областном центре, не подконтрольном рф. В нем приняли участие 16,8 тыс. постоянных жителей городов в возрасте от 18 лет и старше. В каждом городе, независимо от численности населения, было опрошено по 800 респондентов», — отметили в мэрии.