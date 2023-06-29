Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал, какой видит стратегию трансформации города, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что «Харьков будет форпостом свободы и силы на восточной границе Европы».

«Очень мощное выступление президента. И харьковчане гордятся, что Харьков — это форпост, который стоит на защите демократических ценностей всей Европы. Я считаю, что у Харькова мощное будущее. Мы сейчас работаем над этим. Есть генеральный план развития города, в котором строится экономическая модель. Потому что харьковчанам нужно жить и работать. Это будет мощный, индустриально развитый город, IT-технологии, новейшие технологии. Чтобы Харьков был лидером среди городов, в том числе Европы. У нас огромный потенциал, научный и студенческий, который мы будем использовать», — сказал Терехов.

Он также отметил, что общая стратегия развития Украины сейчас выстраивается, учитывая специализацию городов.

«Она должна быть, и каждый город будет структурным подразделением всей Украины. Будет специализация. Например, Харьков — это студенческий и научный центр. Мы гордимся этим, и это наша фишка. Это индустриальный центр — и мы тоже гордимся. Харьков это IT-технологии, новейшие технологии. Поэтому в кооперации с другими городами мы создадим мощную систему, стратегию развития Украины на будущее. Но мы будем все делать сейчас, не дожидаясь окончания военных действий», — подчеркнул Терехов.

Напомним, что во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции президент Владимир Зеленский предложил разработать украинскую доктрину, которая будет отвечать на фундаментальные вопросы относительно будущего Украины. Глава государства также сказал, что для каждого региона, города и громады нужна своя визионерская политика трансформации.

«Одесса и Харьков заслуживают того, чтобы быть среди европейских лидеров. И Украина победы нуждается в новой политике. Ради таких городов, ради всех наших городов. Харькова и ради новой политики Одессы. Очевидно, что Харьков будет форпостом свободы и силы, но на восточном фланге, на восточной границе Европы. Но благодаря чему Харьков будет среди городов-европейских лидеров?» — отметил Зеленский.

Читайте также: Терехов обещает за месяц привести в порядок все укрытия в харьковских подвалах